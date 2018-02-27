蔡要求最強戰力 該過的都要過

2018年02月27日 01:09 中國時報 崔慈悌 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

立法院新會期27日開議，蔡英文總統昨天強調，府院黨都是一個團隊，除了要拿出最強戰力，更要重視團體作戰，希望新會期包括軍人年改、公司法等，「該通過的法案都要能通過」；民進黨團總召柯建銘也宣布立法院今天甲級動員。

農曆年剛過，立法院新會期又即將展開，蔡英文昨晚在總統府邀民進黨立委喝春酒，由於蔡事前特別要求立委攜伴參加，包括管碧玲、陳歐珀、王榮璋、鍾佳濱等人都攜伴赴約，羅致政也偕妻子《雪中紅》原唱歌手陳亮吟出席，現場氣氛歡樂。

蔡英文餐會開始前先向大家拜晚年，她說，請大家吃飯，是要慰勞大家的辛勞，「我們是國會少數的時候，大家是『拚到大粒汗小粒汗』，現在執政了，我們在國會是多數，還是一樣開會開得沒日沒夜」。

她笑說，此次餐會另一個重點，「是邀請了各位的另一半、家人一起來」。她特別感謝立委的家人，蔡英文還環視全場，詢問哪些委員有帶眷屬、哪些沒帶，開玩笑要大家下次都要帶來。

她說，這是她與大家的家人齊聚一堂機會，「不管是總統府、立法院、行政院或黨部，我們都是一家人、都是一個團隊」。除了要拿出最強的戰力，扮演好各自的角色外，更要重視團體作戰的重要性。

蔡英文也預告，新會期只會更忙。她說，整個民進黨執政團隊，背負台灣人民非常高的期待，「正因為這樣的高期待跟高標準，所以在新的一年裡，我們除了努力，還是努力」。

民進黨新會期已彙整122件優先法案，其中有30件最優先法案，包括當沖降稅的證券交易條例、軍人年金、有關新創事業輔導的公司法等。蔡英文強調，雖然年底有選舉，但「希望該通過的法案都要能通過」。

民進黨團總召柯建銘還在餐會快結束時宣布「要送給大家一個大禮」，就是今天「甲動」，大家笑成一團。

柯建銘表示，雖然國民黨團簽了朝野協商，卻提出要賴揆針對衛生紙等三項議題進行專案報告，為免影響賴清德進行施政報告，民進黨團仍將甲動，避免國民黨干擾議事進行。

(中國時報)