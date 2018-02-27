民進黨列122項優先法案

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中國時報
／台北報導

立法院本會期今天開議，朝野協商昨天達成共識，行政院長賴清德須就能源政策、花蓮震災、穩定物價等議題提出書面報告。國民黨團書記長李彥秀表示，很遺憾過年發生地震，另外，用電警訊的問題、近日衛生紙大搶購，這都是人民感受非常深的，希望請賴清德就這三個議題專案報告。

民進黨團總召柯建銘則表示，本會期優先法案總共有122項，除了軍人年改、礦業法、空汙法備受關注，昨天與行政院溝通後，增加過去沒被提及的《財劃法收支劃分法》，增加對非六都地區的財政支援，「這是很大的翻轉。」

國民黨立院黨團則將《空汙法》、《食品安全衛生管理法》、《長照保險法》、《財劃法》及《集遊法》列為優先法案。

國民黨將《空汙法》列為下會期首要優先法案，國民黨團指出，台灣空氣品質問題嚴重，特別是影響中南部地區的民眾生活，修法要調整管理固定汙染源、移動汙染源或溢散汙染源。

《食安法》的部分則是立委王育敏所提，也已付委待黨團協商，李彥秀表示，將來對美豬、核食都有發揮空間。《長照保險法》則是因民進黨「長照2.0」財源不穩定，國民黨認為應該推動《長照保險法》解決財源及人力問題。

行政院長賴清德去年提到《財劃法》修法，國民黨團也將提出對案，傾向擴大統籌分配款、均衡區域發展、強化財政紀律，將現行「先按比例再按公式分配」改為「直接按公式分配」，六都與非六都適用同一公式。

(中國時報)

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