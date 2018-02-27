新聞透視－南台群龍無首 國民黨選情告急

2018年02月27日 01:09 中國時報 洪榮志

2018縣市長選舉投票日逐漸接近，被視為民進黨大票倉的南台灣，綠營選將早已因初選爭破頭、殺紅眼。反觀國民黨方面，除嘉義縣、屏東縣迄今仍無人應戰，形同棄守之外，台南市、高雄市雖有人表態願意出征，但也因缺乏強棒，無力回天，問題究竟何在？

綠初選殺紅眼 藍慢半拍

濁水溪以南的南台灣6縣市，目前都由民進黨執政。其中，除尋求連任的嘉義市長涂醒哲，因施政績效不彰，被視為國民黨最有機會收復失土的縣市外，其餘5縣市仍被看好由民進黨繼續執政。

4縣市找嘸人 危及議員

問題是，環顧南台灣6縣市中，國民黨除雲林縣已確定由立委張麗善再戰尋求連任的李進勇，在嘉義市，雖提名前市長黃敏惠對戰涂醒哲，卻有脫黨參選的議長蕭淑麗搶票威脅，讓涂坐收漁翁之利，其餘4縣市至今仍找不到戰將上陣，不僅坐失先機，甚至還可能危及縣市議員的選情，讓藍營雪上加霜。

目前國民黨在高雄市方面，以公開表態參選的立委陳宜民動作最積極；市黨部主委韓國瑜雖被寄予厚望，但仍不鬆口，並重申將於接地氣半年後，3月再公開說明。

在台南市方面，前台南大學校長黃秀霜已公開宣布爭取提名；被視為大黑馬的前立委高思博，儘管尚未正式表態參選，但也動作轉趨積極，讓黨主席吳敦義拍板決定將採取全民調決定提名人選。

至於屏東縣方面，立委柯志恩、前立委蘇清泉及前客委會主委劉慶中等人，雖然都有人力拱，但不是已拒絕，就是不願表態；最慘的是嘉義縣，黨內連被點名出馬的人都沒有，如同拱手讓給綠營，不僅讓支持者心急如焚，更讓有意參選縣議員的同志，陷入群龍無首的窘境。

利益凌駕黨意 無將可用

南台灣6縣市，國民黨過去都曾經長期執政，也累積不少基層實力，何以如今兵敗如山倒？深究其因，走不出派系、山頭的迷思與疏於經營、培養新人，應是關鍵因素。

國民黨在南台灣長期倚賴地方派系，派系、山頭之間的合縱連橫、利益分配，也往往凌駕在黨意之上；加上國民黨為了贏得政權，提名人選更流於派系思維，並沒有積極培養優秀新人深耕經營。也因此，當派系式微、山頭倒塌之後，自然無將可用。

(中國時報)