吳：第一戰將 沒有拒絕權利

2018年02月27日 01:09 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

展望年底縣市長選舉，國民黨能拿下幾席？國民黨主席吳敦義26日表示，距離選舉還很久，現在沒有那麼強的望遠鏡，但他強調，盧秀燕要打贏現任市長，要花很大心智與努力，贏得大台中市民高度肯定；至於桃園市長人選，雖然吳志揚無意參選，但包括吳志揚等4名政治組不分區立委，如經黨部考量，民調認定是第一戰將，就沒有拒絕黨的權利。

「國民黨要贏得2018年選舉，2020年重返執政！」吳敦義昨天到台中市出席由前立委劉盛良等前國策顧問成立的「第12、13屆國策顧問聯誼會」新春團拜，會長劉盛良為立委江啟臣岳父，對女婿江啟臣無法代表藍營參選市長，他說，「沒關係，人生路還很寬，大家多栽培！」

另外，桃園市長人選是否難產？台南市長人選何時出爐？吳敦義表示，國民黨可能有2人要參選，另有1人是泛藍，可能會分兩階段，由國民黨兩人先辦全民調，勝選者與泛藍人選再辦民調，或是3人一起辦民調，雖然比較艱困，但目標是產生出色人選。

吳敦義表示，桃園市長人選較複雜，2年多前朱立倫擔任黨主席時，中常會曾通過4名「政治組的不分區立委」，當時約定原則是民調如選出「政治組不分區立委第1名的人選」，他沒有拒絕的權利，應順從黨的要求去參選，為國民黨打勝仗。

由於吳志揚對參選桃園市長沒意願，吳敦義說，當時是否有這樣的約定，現黨中央正在調閱當時中常會的決議，請曾永權把這些資料弄清楚，如確實有承諾，就得依照決議辦理。媒體追問，是否會以此徵召吳志揚？他表示，桃園市有3人登記，要如何產生黨部認可的第一戰將，還在考量。

是否不排除徵召？吳不做正面回應，僅表示市黨部要好好分析。

(中國時報)