潘維剛轟不改選 將錯失行政救濟

2018年02月27日 01:09 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

年前婦聯會主委雷倩才宣示，「正常準備3月8日大會及全面改選」，但昨天的常委會議決議不改選，讓茶壺內的風暴愈發不可收拾。婦聯會前常委潘維剛抨擊，雷倩先逼走律師，後拒絕改選，是打算讓婦聯會喪失提起行政救濟的機會，成為黨產會認定的附隨組織？

婦聯會原定下周四下午召開會員代表大會改選常委與主委，但會員遲遲未收到開會通知，潘維剛及會員代表，包括歌手張懸的母親談海珠等人擔心改選恐跳票，昨前往婦聯會遞交連署書，要求3月15日前召開會員代表臨時會並全面改選常委。

潘維剛等人在婦聯會門口高呼「兌現承諾、全面改選」，不過欲進入婦聯會時被擋在門外，兩方人馬還爆發短暫口角與擁擠。

不過，婦聯會下午發布新聞稿表示，雷倩從未說過婦聯會常委已全部請辭，依照婦聯會組織章程，目前常委仍有兩年任期，依章程並無必須改選之理由。主委和常委們做滿任期、不改選，這是婦聯會常委會議的決議。

婦聯會強調，目前法律上的積極作為就是打行政訴訟、打撤銷附隨組織訴訟，以及全力因應黨產會調查，指稱婦聯會毫無作為應為誤解。至於潘維剛的意見及連署書將送交常委會研議處理。 不過對於是否確定不改選？雷倩說，「今天不能回答這個事情」。對此，潘維剛則說，不知道雷倩在想什麼，請說清楚是否要改選？她指出，黨產會將婦聯會指定為附隨組織，必須在兩個月內提出行政訴訟，雷先是大刪律師的起訴狀，將律師逼走，接下來又拒絕改選，讓人質疑是打算拖過救濟期限，讓婦聯會喪失提起行政訴訟的機會？

(中國時報)