翻轉屏東嘉義 藍要10年磨一劍

2018年02月27日 01:09 中國時報 呂妍庭 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

面對2018年底縣市長選舉，曾是藍天的嘉義縣與屏東縣，分別因派系及黑金問題，被民進黨翻轉成綠地，從此就一蹶不振，再加上國民黨未長期栽培人才深耕基層，終致無力可回天，演成今日無人應戰的窘境。

國民黨在嘉義縣自從林派掌門人陳明文出走，並在2001年代表民進黨當選縣長後，嘉義縣被視為國民黨艱困選區已長達10多年，在陳明文及張花冠各2屆縣長的經營下，泛藍甚至出現西瓜偎大邊效應，尤其在2014年五合一大選，連鄉鎮市長都只能四處拜託人出來選，沒想到，4年後局面愈顯淒涼，距投票不到9個月，縣長人選竟連八字都沒一撇，支持者的焦慮和無奈可見一斑。

雖然身兼國民黨嘉義縣黨部主委的議員王啟澧對選情仍持正面看法，但在陳明文操盤掌權下，嘉縣已近於全面綠化，尤其前立委翁重鈞3度披戰袍競選縣長都敗北，國民黨在嘉縣除少數黨籍議員，多半仰賴泛藍民代穩住日漸凋零的派系勢力，就連支持者也從顯性變隱性，而不願培植新人、故步自封的國民黨，有如已被打趴在地的阿斗。

屏東縣自1997年伍澤元縣長任內爆發「四汴頭抽水站工程弊案」羈押停職後，同年民進黨籍蘇嘉全勝選上台，經曹啟鴻到現任潘孟安，綠營已在屏東執政20年，根基穩固；就連國民黨長期掌握政權的屏東市長，此次綠營也虎視眈眈，亟欲搶下藍營在國境之南最後的灘頭堡，若能達陣，國民黨恐在屏東政壇消失10年以上。

雖然藍營地方政壇人士仍不氣餒，並從歷屆縣長與議員的得票分析，縱使縣長總能以高票勝出，但地方泛藍議員的總得票率，還是能與泛綠選票抗衡，「數字會說話」，不是打不贏，而是缺乏有力的整合與黨中央的關愛。

不過，選舉講的是經營，而經營必須要有資源挹注，從國民黨執政時代起，就缺乏栽培與地方連結的政治人物，雖然中央官員及民代不乏屏東子弟，但這些人才北上後就與地方斷了關係，同時也帶走優勢。

地方人士指出，國民黨中央若願意投資不分區立委進駐屏東蹲點，挾帶資源來到南部建設並培養人才，雖然短時間恐難撼動綠營鐵板一塊，但若連展現10年磨一劍的勇氣都不肯，就更難讓選民願意投下信任的一票。

(中國時報)