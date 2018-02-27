高中生瘋留學 4年增7成

2018年02月27日 01:09 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

境外留學大熱門！據統計，高中職畢業生出國留學人數，4年來增加7成，成長幅度驚人，其中去大陸和香港留學逐漸增加。根據本報採訪統計，去年光是香港7所公立大學就招走台灣超過200名頂標生，今年預計再增加；另外陸校對台招生來勢洶洶，2015年在大陸就學的台生已超過萬人，今年招生標準降至學測均標，將吸引更多台生，成長至少1成。

港校 瞄準頂標生

據教育部統計，高中職畢業生赴海外就讀人數從2012年858人，到2016年增為1478人，4年來增加7成；留學國家雖以日本和歐美占大宗，但去大陸和香港的學生也逐漸增加。

根據採訪統計，光香港7所公立大學去年就招走台灣超過200名頂標生，人數最多的是香港中文大學67人，該校自從2012年從3年制改為4年制的「雙軌年」起，每年對台招生沒有少於60人。

其次是香港科技大學，約40人，該校4、5年前台生只有個位數，現在每年卻有40位台生入學；另外香港理工大學「惦惦吃三碗公」，每年穩定對台招生約30人；香港城市大學則採高門檻、高獎學金策略，每年招收約30名台生。

台生人數較少的香港浸會大學、香港教育大學，也以「沒有名額限制」、更寬鬆的獎學金政策或是較低的學測門檻，吸引台灣學生。浸會大學目前已經有數十位台生申請，其中有人已經獲得錄取。

陸校 祭均標搶人

由於港校多要求台生學測總級分頂標、英文頂標，另外還須參加全英語面試，錄取的學生不只學測成績好，綜合表現也要出眾，大多數考生已錄取台成清交卻仍決定赴港，對台灣頂尖校院造成不小威脅。

另外，根據大陸教育部公布的資料，截至2015年10月，正在大陸大學就讀的台生總數1萬536人。由於今年起大陸對台招生標準降至學測均標，預料這個數字會一舉攀升。大陸對台招生約3月起會貼出簡章。

而在大陸的中外合辦大學也吸引不少台生。今年第二年來台招生的英國諾丁漢大學寧波分校，學費其實不便宜，今年漲至一年9萬人民幣（約台幣42萬3千元），但該校去年收了逾60名台生，今年申請人數更逼近90人，不乏建中、北一女、中山女高、武陵高中、新竹一中、雄中等明星高中學生。

(中國時報)