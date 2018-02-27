港校商學院畢 平均起薪83K

2018年02月27日 01:09 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

近日港校來台招生，受到許多台灣家長及考生注目，其中商學院最受青睞；不過由於要與香港本地最好的學生競爭，台灣學生要上港校商學院，通常「學測68級分才上得了，將近滿級分才能上明星科系」。另外港校醫學院通常不太收境外學生，實非刻意保護本地生，關鍵在於「能說流利廣東話」。

香港中文大學每年組代表團來台招生，今年更是8個學院教授通通到齊，不過該校商學院院長陳家樂笑著表示：「還是我們商學院最大陣仗！」原因無他：去年港中大收了67名台生，39人就讀商學院，人數占壓倒性優勢。

台灣最頂尖學子喜歡讀醫，香港最頂尖學子卻是讀商。陳家樂說，像該校商學院有12個科系，其中明星科系環球金融商業系是「狀元才進得來」，台灣學生大概學測要74、75級分才能上；另一明星科系國際貿易及中國企業系約71到73級分；其餘科系也要68級分以上。

港校商學院有非常強的實習氣氛，學生可能提早1年就積極申請寒暑假實習，甚至休學去實習，但實習並非畢業要求，也沒學分，主要是同儕氛圍。

陳家樂解釋，企業希望透過實習看到學生能力，學生也希望透過實習找到未來工作，雙方都有很強動機。中大商學院學生畢業起薪平均約2.2萬港幣（約台幣8萬3千元），「這還只是樓地板」。

商學院雖然難進，但醫學院競爭更激烈。目前港校只有香港大學和香港中文大學有醫學院，今年港中大醫學院首度開放生物醫學系和護理系對台招生，臨床醫學卻仍未開放，被質疑是否刻意限制境外生？港中大醫學院劉善雅博士解釋，香港醫學院要讀8年（6年學習加2年訓練），第3年要實習，「用廣東話和病患溝通，人命關天，不容一點誤差，境外生如果語言能力有自信，我們沒設限。」

(中國時報)