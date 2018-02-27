陽明能 台大不行 就是要卡管

2018年02月27日 01:09 中國時報 簡立欣 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

就是要「卡管」！台大校長當選人管中閔因未主動揭露台灣大獨董身分，教育部遲不聘任，但陽明大學也有相同情況，去年遴選時，遴委會召集人張鴻仁、校長候選人郭旭崧分別兼任心悅生醫公司董事、獨董卻沒事，一位熟悉台大校長遴選辦法的台大教授質疑，「為何陽明能而台大不能？」

管中閔兼任台灣大獨董是經過台大核准並簽約，還是上市公司對外公告的重大資訊，無所謂隱瞞問題。類似情況也發生在陽明大學校長遴選，據台灣證券交易所公開資訊，陽明大學校長郭旭崧在去年遴選過程也兼任心悅生醫公司獨董，而遴委會召集人張鴻仁則身兼心悅生醫的董事，兩人都未主動揭露。

郭旭崧原定去年12月1日上任，但因副教授資格被國民黨立委質疑、監委及媒體關注後，教育部發函要求陽明大學遴選委員會處理，陽明大學12月10日再開一次遴選委員會議解決，最後12月29日郭旭崧才上任。不過郭旭崧、張鴻仁在遴選過程沒有辭掉獨董、董事，一直到郭上任前一天12月28日，兩人才辭去兼職。

一位熟悉遴選辦法的台大教授指出，陽明大學的遴委在會議中並不知悉召集人張鴻仁是心悅董事和郭旭松的獨董關係，「他們還是最近才雙雙請辭的」，既然陽明大學透過重新開遴選委員會確認郭旭松當選資格，台大也一樣重新開遴選委員會確認管中閔當選毫無疑義，「為何陽明能而台大不能？」

教育部人事處長陳焜元回應，對於台大、陽明校長遴選案在資訊揭露的處理，教育部標準是一致的，但因台大案被關切疑義中，尚有學術倫理、兼職等須釐清，始得處理聘任事宜，實非在聘任案採不一致標準或「卡管」。

(中國時報)