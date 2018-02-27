論文爭議 教部要台大自行擺平

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中國時報
／台北報導

台大校長當選人管中閔與暨大教授在研討會聯名發表論文，遭疑涉嫌抄襲暨大碩士生的論文。教育部昨召開學術審議會達成共識，研討會論文是否屬學術成果，回歸各校或各學術領域認定。高教司長李彥儀表示，只要台大出具校方認定，教育部就承認。

教育部曾兩度行文台大，要求釐清管中閔涉及學術倫理的問題，但校方都回答「不成案」，教育部不滿意，因此昨天召開學審會，釐清學術成果範疇，以便決定接下來怎麼走。

李彥儀表示，學審會分9個小組，每組1個召集人，昨天會議就是由9個召集人出席的會議，但只來7個人，他們達成3點共識，並強調會議只是諮詢性質，不是為台大校長遴選爭議做決定。

學審會議的三點共識是：一、有關研討會發表的論文是否屬於學術成果，仍宜以在國內外具有正式審查程序，且集結成冊出版公開發行、以光碟發行或於網路公開發行之著作，並可供外界公開查詢，可界定為學術成果。

二、非屬上述範疇的研討會論文，應回歸各校或各學術領域的同儕認定。

三、建議教育部未來學術倫理辦公室成立之後，可徵詢各學術領域之同儕看法，建立可供各校參考之學術成果認定標準。

李彥儀說，管中閔學倫案屬第二點，只要台大出具校方認定，教育部就承認。台大可用研究誠信辦公室過去兩次開會結論作為校方立場，也可再參酌臨時校務會議討論結果後做成一致共識。

教育部要台大自行擺平紛爭，但台大研究誠信辦公室主任、研發長李芳仁反問怎麼擺平？有可能擺平嗎？李芳仁說，過去台大研究誠信辦公室開過兩次會議的結論是管中閔的論文沒有違反學術倫理，如果這不夠，還要在臨時校務會議取得共識，難度會很高。台大會討論後續怎麼處理。

(中國時報)

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