台生：錯過烤肉 卻得到工作

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中國時報
／台北報導

風塵僕僕出國念書，究竟為哪樁？台生幾乎異口同聲說：「就是要脫離舒適圈啊！」一位港校台生表示，在台灣的同學上大學後瘋狂烤肉、夜唱時，她卻是泡圖書館，壓力好大！不過，雖然今年6月才要畢業，但都已有數個工作機會等著她，回顧這幾年，「有點感謝自己之前曾經那麼努力。」

畢業於北一女一類組的香港中文大學2014級綜合工商管理系歐陽瑜，當年學測72級分，有申請台大，但因考學測前就拿到中大附條件的錄取通知，且覺得港校有競爭力、有很多交換機會，因此來香港中大。

歐陽瑜說，進港校商學院要有很拚的心態，一開始就要很認真看待功課，最好從大一就開始努力。她說港校也有很多社團，但跟台灣不一樣；大一時她曾覺得自己好悲慘：「為什麼我都在圖書館，在台灣的同學都在系烤、夜唱？」

香港中大2015級計量金融系張馥雅也說，大二時想過，這裡壓力好大，懷疑自己為什麼要來這裡，「但也有點感謝自己來這裡，才能發現原來有人大學時這麼用功，好在自己沒有浪費時間。」香港有很強的同儕氣氛告訴你甚麼時候要做甚麼事。

2014級城市大學環球商業系統管理系台生張子玹說，剛來港時城市大學台生還沒那麼多，孤單加上聽不懂廣東話，第一個月「每天都哭，跟媽媽說想回台灣，走在路上聽到台灣腔都會瞬間噴淚」。

不過後來課業慢慢適應，也交了朋友，去年整年在海外的她居然挺想念香港，已經把香港當作第二個家。「來香港兩年之後，對不同文化的包容力已經很大，去外面可以看到更多不同的人，讓自己更獨立自主。」現在已有多個工作機會等她畢業後選任。

2016年從建中畢業的陳姓同學目前就讀北京清華大學，在建中就讀人社資優班的他心思縝密，但他也笑著承認自己當時是一時衝動到大陸，「只是想親眼看看大陸學生是不是真的三頭六臂」；今年進入赴陸第三年，他表示不後悔到大陸念書，這讓他在面對兩岸各自偏見時有更多比較的基礎。

(中國時報)

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