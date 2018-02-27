反彈氣旺 台股衝量再拚萬一

2018年02月27日 04:10 中國時報 陳昱光 、 林燦澤 ／台北報導 ／台北報導

多頭重振旗鼓，資金陸續回籠，台股波段反彈超過450點，今（27）日明晟（MSCI）指數季度調整盤後生效，投資專家指出，以往季度調整日「甩尾」爆量機率高，看好228假期後，指數可望跟著外資買盤向上，有機會再見11000點。

MSCI季度調整今日盤後生效，本次台股在「MSCI全球新興市場指數」及「MSCI亞洲除日本指數」權重皆小幅調降0.01個百分點，分別由11.48％下調至11.47％，以及13.31％下修為13.3％，惟在「MSCI全球市場指數」中，權重從1.37調升至1.38％，增加0.01個百分點，整體而言調整幅度不大。

外資助攻才有戲唱

大展投顧分析師陳杰瑞指出，根據以往MSCI季度調整來看，生效日尾盤多會出現來自全球的被動式資金一次將權重調整到位，帶動台股上演「甩尾」走勢，成交值預期將進一步放大。

外資連兩日加碼台股，昨（26）日小買超2.11億元，陳杰瑞認為，前波殺盤力道猛烈的外資近期已開始轉賣為買，激勵台股開紅盤後穩步墊高，接連收復前波股災「失土」，對台股為正面訊號。

而美聯準會（Fed）新任主席鮑爾將於台北時間深夜27日參加聽證會，可望釋出偏鴿派言論，且美股四大指數率先站回所有均線，預期將促使先前觀望買盤回流，有機會突破月線之上，仰攻11,000點。

華南投顧董事長儲祥生指出，本波漲升行情主要是內資買盤積極作價，也使得櫃買指數低檔反彈達9.02％，遠高於加權指數反彈6.88％；因美股維持強勢，台股可望持續挑戰月線，但後市仍要外資回補買盤進場，才有利於指數進一步上攻及站穩11000點關卡。

美股強彈仍是關鍵

另外，台股成分股此次在全球標準型指數及全球小型指數無增減變動，將維持90檔，共有16檔調整在外流通股數，其中權重調升最多的為南亞科，調升權重至0.43％，其次為日月光、華邦電、瑞昱等4檔獲調升。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股整體架構維持正向，從資金流角度觀察，仍有利亞股後市續攻，短線觀察重點在於美國股市能否穩步走揚，將是左右台股3月行情的最大關鍵。

(中國時報)