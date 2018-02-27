彭規未必楊隨 楊金龍畫底線

2018年02月27日 04:10 中國時報 黃琮淵 、 洪安怡 、 陳建瑜 、 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

央行26日進行新舊任總裁交接典禮，彭淮南正式退休搭車揮手離開，交接時回顧整個職涯表示，「我第一個工作是銀行員，最後一個工作還是銀行員」。（王英豪攝）

揮別彭淮南時代，新任中央銀行總裁楊金龍昨日表示，貨幣政策無法也不應單獨擔負經濟發展的職責，必須與財政政策、產業政策相互搭配，才能發揮最大效果。搶在上任首日就為央行職責畫出條底線，彭規未必楊隨。

央行昨日舉行總裁交接典禮，由行政院副院長施俊吉監交，施俊吉表示，彭淮南以無人能比的專業、務實的腳步及貫徹政策的毅力，讓自大家的新台幣不藍也不綠，他也推崇彭開啟台灣的彈性貨幣及匯率政策，建立管理浮動匯率制度，國際上總體審慎監理的實施，均是先驅。

從彭淮南手中接下大印的楊金龍，起手勢就為央行職責定調。他說，會在達成物價穩定和金融穩定前提下，積極協助國內經濟發展，但光靠貨幣政策獨立撐起，絕對不可能，還是要財政及經濟政策的相互搭配。

卸下重擔的彭淮南，除向過去被他要求加班的員工致謝外，還是茲茲念念匯市波動，他感嘆外匯市場有「羊群效應」，經常導致匯率過度反應，干擾經濟正常運作，導致何種匯率制度都難以達成貨幣政策自主性。

勞動部昨上午也進行新、舊任部長交接典禮，表姊部長林美珠時代劃下句點，由有小花媽之稱的高雄市副市長許銘春接任，她不惜向高雄市長陳菊借將，任用高雄市勞工局長鄭素玲為部長辦公室主任，強調勞動部並非橡皮圖章，「當勞工的護身符」。

另外，外交部與國防昨舉行新卸任部長交接。新外長吳釗燮說，雖然他與前外長李大維的幕前幕後角色互換，但對日後工作的密切配合，有無比信心。吳強調，未來會讓優秀的年輕同仁有更多的揮灑空間。

國防部昨在國防部博愛營區舉行部長交接典禮，新任國防部長嚴德發上任，馮世寬正式功成身退。馮世寬於交棒前夕，特別發表「大鵬部長的話」期勉全體國軍官兵，並說他還有一肚子話要說，顯示其去職，是意外之料。

(中國時報)