雙北平價宅 萬華、淡水最搶手

2017年雙北交易熱門平價社區

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中國時報
／台北報導

依實價登錄資料，盤點雙北市去年1-12月平價社區交易量，其中，台北市總價1500萬元內成交物件中以萬華區的「台北晶麒」數量最多，新北市總價1000萬元內則以淡水區「台北灣-四季之旅」最夯。永慶房屋業管部資深經理謝志傑指出，民眾購買平價宅時不妨以交易熱門社區作為參考指標，在周邊尋找相仿的建案或社區，選擇生活及交通機能較成熟的區位，若欲選購重劃區則需進一步觀察其未來發展及價格是否合乎期待。

觀察台北市去年1-12月總價1500萬元內的社區交易量，分別由萬華區的「台北晶麒」、「京都大觀」及北投區的「楓香宿」搶進前3名。新北市去年1-11月總價1000萬元內的社區交易量，由淡水區「台北灣-四季之旅」成交199件奪冠，新莊區「鴻邦世界花園」拿下亞軍，第3名是汐止區的「超級花園」。

北市萬華區「台北晶麒」交易量大，謝志傑分析，萬華區發展較早，生活機能相對成熟，加上北市府致力於西區門戶計畫，台北燈節已連續2年於西門町盛大舉辦，也讓萬華區越加富有活力，而「台北晶麒」與交易量占第2名的「京都大觀」皆位在西門町商圈周圍，生活採買機能相當便捷，其中「台北晶麒」去年成交61件，成交總價落在860萬至1480萬元，物件多是1房1廳1衛的套房型產品。

另外，「京都大觀」去年成交59件，成交總價介於1138萬至1477萬之間，建坪約19至24坪，主要為1房至2房的小宅。

新北市淡水區「台北灣-四季之旅」交易量達199件，成交總價落在475萬至1000萬之間，業者分析，淡水是新北市去年行政區中的交易王，主要來自淡海新市鎮交屋所致，而淡海輕軌綠山線預期將在今年底完工通車，可望帶動區域發展，因此也吸引消費者進場購屋。

(中國時報)

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