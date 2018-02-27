阿里山小火車本線 停駛至3月11日

2018年02月27日 04:10 中國時報 王思慧 ／綜合報導 翁聖勳、／綜合報導

嘉義阿里山森林小火車25日下午由奮起湖開往嘉義，行經樟腦寮站19.7公里處時發生出軌意外，由於是今年以來第4次出軌，阿里山森林鐵路管理處26日宣布，本線（嘉義經奮起湖至十字路間）各級列車26日起全面停駛兩周，進行檢修、保養及養護工作，預計3月12日起復駛。另外，已預購車票民眾免手續費，辦理全額退費。

阿里山森林鐵路管理處組長簡信立說，為確保鐵路行車安全，本線（嘉義至十字路間）各級列車即日起至3月11日止全面停駛，將進行路線及車輛的加強檢修、保養及養護作業，預計3月12日起恢復列車正常行駛。簡信立表示，現在剛好是阿里山櫻花季，維修期間若要上山賞花的民眾，須自行前往到各支線車站，再轉搭列車上山。森林園樂區內祝山線、沼平線及神木線等3支線維持正常行駛，並要求養護單位加強維護及檢查工作。

簡信立表示，因列車停駛受影響旅客，可於1年內持乘車票至森鐵及台鐵各車站辦理全額退票，免扣手續費。

阿里山森鐵今年以來已有4起出軌事件，幸好都未造成人員傷亡，簡信立分析，1月18日傾向車輛出軌，1月23日平交道木製枕木腐朽，造成鋼軌支撐力不足，2月14日應該是車輛問題，至於25日事故原因仍在確認，是否有人為疏失需進一步調查。

阿里山森鐵屬於山區鐵路，維護有相當難度，但4次出軌地點都在20公里處竹崎區段，研判是當地經常下雨導致路基鬆軟，影響行車由於事故頻繁，過去也沒有如此密集出軌紀錄，因此決議停駛兩周全面調查行車路線或是車輛結構，甚至全數查修設備設施、施行保養，確認到底哪個環節出問題。

(中國時報)