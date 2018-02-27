流感病毒懸浮 呼吸就會傳染

2018年02月27日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

今年流感疫情難以預測，流感併發肺炎正在威脅國人生命，最新研究指出流感病毒微粒可懸浮於空氣中造成感染，病毒無所不在，而且流感及肺炎患者出現年輕化趨勢，小心生活作息、不要熬夜而曝險。

全球正在遭受流感侵襲，日本從關東至九州有多個都府縣的流感病例達到警戒值，平均每個醫療機構的患者人數52.35人，連2周刷新歷史紀錄；美國也是遭遇10年來最嚴重的流感疫情，境內49州的住院率創下史上新高。

台灣截至現在也有430例流感併發重症、58例死亡，今年春節類流感就診人次達3萬6000多人；新光醫院副院長高尚志說，最新研究發現流感病毒微粒可藉由懸浮於空氣中感染，不見得透過患者咳嗽、打噴嚏等飛沫傳播。

而流感最常見的併發症是肺炎，疾管署公布的流感重症死亡病例也是併發肺炎居多。新光醫院105年至106年的院內數據顯示，流行性感冒及肺炎不僅連續2年為新光醫院住院原因第2名，流感及肺炎患者平均年齡更從52歲降至44歲，肺炎不再是長者專屬疾病！

別以為年紀輕就不會得流感或併發肺炎，高尚志說，抵抗力差就會免疫力變差，所以熬夜、生活習慣不佳、糖尿病、腎臟疾病、自體免疫疾病、肥胖與肝功能不好等都是感染的高風險因子。

健保署的資料指出，從2011年至2015年全台每年約有14％人口、逾320萬人因肺炎或流感而就醫，國人若要預防流感，接種疫苗是必要的保護之一，不過，高尚志說，疫苗保護力不會超過1年，接種疫苗後仍有感染肺炎的風險。高尚志提醒慢性病患者、長者與曾是肺炎感染的高危險族群，每年接種流感疫苗與肺炎鏈球菌結合型疫苗加強保護力！

(中國時報)