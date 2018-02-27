越戰後創舉 美航母將訪峴港

2018年02月27日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

據「越南通訊社」26日報導，經越南政府批准，美國海軍尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）預定3月5日至9日訪問越南峴港市5天。這將是自1975年越戰結束以來，美國航母首次訪越，也是美國在越南最大的軍事展現，凸顯美越軍事關係的變化。

卡爾文森號領軍

有越南媒體分析，美國航母訪越，必然會讓大陸感到不快，但外界專家認為，這並不代表越南將走上倚美抗陸之路，而是越南在遂行獨立戰略，追求大國之間的多極平衡。預料不久後也將有陸方軍艦到訪越南。

官方越通社指出，卡爾文森號將率航母打擊群編隊內的提康德羅加級飛彈巡洋艦「香普蘭湖號」（USS Lake Champlain）、及勃克級飛彈驅逐艦韋恩梅爾號（USS Wayne E. Meyer）訪越。此次到訪，已成為「自1975年越戰結束後，美國在越南最大的軍事展現」。

越挺美巡航南海

近年來，美國曾多次派遣驅逐艦訪越，並展開聯合演訓活動。這次卡爾文森號加上隨行軍艦，整個航母戰鬥群的海軍人數預計逾6000人，但抵達峴港後，並不是所有艦隊官兵均被允許上岸。

卡爾文森號航母戰鬥群本月再次進入南海巡航，近日甫結束為期5天的訪菲之旅。英國廣播公司（BBC）指出，這次卡爾文森號訪越有兩層含義。首先，美國海軍試圖展示在該地區的存在，以向各地區國家保證，在川普總統領導下的美國，不會疏遠該地區。

其次，越南支持美國在南海的海軍存在，只要它有助於該地區的和平與穩定。換句話說，在確保航行自由以及船舶和軍用飛機的航行和飛越自由等戰略利益方面，美越已達成共識。

澳洲皇家防務研究所的越南問題專家卡爾·塞耶（Carl Thayer）教授接受BBC訪問說，卡爾文森號的到訪，標誌著越南與美國開始相互信任，河內樂意在對美國海軍的關係上向前邁進一步。今年，越南已連續兩次接待俄羅斯和美國的國防部長。他認為，越南很快也將再接待大陸的軍艦訪問。

英艦也來湊熱鬧

塞耶教授指出，越南的戰略是追求大國之間的多極平衡，這一政策也對各方均有利。換句話說，如果大國之間保持平衡，越南將不會被逼進入任何國家的軌道，可以繼續發揮獨立作用，並為區域安全作出貢獻。

3月間，南海將會很熱鬧。日前英國國防大臣威廉森（Gavin Williamson）也在澳洲表示，英國反潛護衛艦「薩瑟蘭號」（HMS Sutherland）3月結束訪澳返國途中將駛入南海，以明確宣示英國海軍捍衛在該海域自由航行的權利，大陸則警告英方不要在南海生事。

另外，法國防部近期表示，法國海軍將與日本海上自衛隊聯合軍演，加強彼此國防合作，以確保南海航行自由。

(中國時報)