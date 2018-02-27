美越聯手探底線 陸老神在在

2018年02月27日 04:10 中國時報 陳文和 、 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國航空母艦將在越戰結束43年後首訪越南，西方媒體稱此可能「激怒中國」。大陸評論則認為，從軍事和地緣政治來看，美越或圖藉此牽制大陸，並抗衡中方維護南海主權的作為，但一趟航母訪程，無法清除美越關係現存的重重障礙，僅能當作兩國對軍事合作「共同展示姿態」。

上個月傳出美有意派航母訪越的消息，大陸外交部發言人華春瑩即表示，「中方從來樂見其他國家展開正常友好合作關係，只要越南及美國的軍事交往，有利於地區和平穩定，中方當然無任何意見。」

大陸《新京報》評論指出，卡爾文森號在2017和2018年春節前後，都曾在美軍西太平洋秀肌肉的軍事活動中扮演要角。就大陸周邊來說，北韓近海、東海和南海都是卡爾文森號打擊群威懾範圍，朝鮮半島危機、東海釣魚台爭端、台海問題等遠東地緣政治熱點，都屬其「關聯事務」，應從整個遠東地緣政治的「大棋盤」去分析此事。

另有評論認為，美軍早已在南海頻頻以軍事行動試探中方政策底線，航母訪越顯然象徵意義大過實質意義。而新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員斯托里則稱：「在中國崛起的背景下，這是（美越兩國）防務關係向前邁進的重大里程碑。」

美國在越南，有著不堪回首的過去，早在1954年越法奠邊府戰役期間，美軍就曾出動航母支援法軍。隨後長達20年越戰期間，美軍先後出動過至少23艘航空母艦投入對越共和北越作戰，絕大部份是部署在越南外海供出擊戰機起降。

1975年南越首都西貢陷落前夕，美軍出動20多艘艦隻前往撤僑，其中包括漢考克號及中途島號兩艘航母，另外還在南海部署勇往號（企業號）、珊瑚海號兩艘航母提供空中掩護。這是美軍航母在越戰最後執行的任務。

(中國時報)