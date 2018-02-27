習修憲延任 劉鶴赴美說明

陸美貿易戰風雨欲來，美國可能對大陸進口鋼鐵課高額稅率。圖為河北鋼鐵廠內部情況。（新華社）

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中國時報
／綜合報導
中共中央財經辦主任劉鶴將訪問美國，他此行有兩大任務，一是向美國領導人說明為何取消國家主席任期限制，二是緩和中美貿易戰危機。（中新社）

大陸外交部昨證實，中共中央政治局委員、中央財經工作領導小組辦公室主任劉鶴將於2月27日至3月3日訪問美國，屆時將就陸美關係和兩國經貿合作交換意見。《紐約時報》則透露，劉鶴此行有兩大任務，一是向美國領導人說明為何取消國家主席任期限制；二是緩和陸美貿易戰危機。

緩和陸美貿易緊張

《紐約時報》報導指出，中共25日公告修憲建議，要廢除國家主席任期不超過兩屆的限制，這為大陸國家主席習近平2023年後繼續執政鋪平了道路。這也可解釋為何習近平27日將派自己最親密的顧問之一劉鶴訪問華盛頓。現在看來，訪問可能是為了向美國領導人解釋習近平的打算。

此前外界普遍認為，劉鶴此次訪美是為了在3月大陸全國兩會舉行前，緩和陸美貿易戰危機。

川普政府近來加大對北京貿易政策的批評力度，美國商務部一周前曾宣布，美國從大陸和另一些國家進口鋼鐵和鋁是對國家安全的威脅，建議川普通過多種方式徵稅或限制此類商品，川普也考慮過對大陸等國家實行「對等稅率」。

報導指出，劉鶴預計會率領一支相當規模的代表團前往華盛頓。他將是本月以來第2位到訪華盛頓的中央政治局委員，前1位是月初訪問的國務委員楊潔篪，然而當時川普政府對於大陸飛速的軍事建設和創紀錄的對美貿易順差感到強烈擔憂，楊潔篪沒有取得什麼進展。

主導國際經濟談判

選擇劉鶴率團訪美，凸顯劉在大陸政府內部日漸增強的影響力，也表明他可能會在國際經濟談判中發揮主導作用。身為經濟學家的劉鶴，長期擔任習近平的助手，習曾說，「他對我很重要」。去年10月，習近平在中共十九大期間，將劉鶴破格提拔、連升數級，使其進入中央政治局。

報導稱，劉鶴預計在3月全國人大會議上，被任命為負責金融和工業政策的副總理，還可能執掌中國人民銀行（大陸央行）。現任大陸央行行長周小川今年就滿70歲，即將退休。

(中國時報)

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