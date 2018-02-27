對陸經貿鷹派 納瓦洛再受重用

2018年02月27日 01:09 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國白宮又將有人事異動。據傳在美陸貿易政策上一向主張對大陸強硬的經濟學者彼得．納瓦洛（Peter Navarro）將從總統川普的副助理升為助理，意味他將有權參與更多白宮高層經濟會議，商討美國對外貿易政策。納瓦洛升官意味在白宮即將對重要貿易問題（如美陸貿易）做出決策之際，貿易保護主義大將似得到更大話語權。

川普2016年當選後，任命主張加強對台軍售的經濟學家納瓦洛出任新設的白宮「國家貿易委員會」主任，該會的重要性與國安會、國家經濟委員會並駕齊驅。

期間納瓦洛極力說服川普退出《北美自由貿易協定》以及與南韓的自由貿易協定，也力主對大陸貿易應採強硬立場。但被國家經濟委員會主任科恩等更擁護全球化的其他白宮幕僚所阻。

2017年4月，納瓦洛主持的委員會被解散，他轉而擔任新成立的貿易與製造業政策辦公室負責人，而今他重新受到重用，顯示白宮權力重組，貿易鷹派與貿易保護主義再度抬頭。

目前還不清楚納瓦洛的工作如何變化，但白宮考慮讓他的貿易與製造業政策辦公室獨立於國家經濟委員會之外，納瓦洛應該能再次定期參加白宮高層會議，也更有機會對川普建言。知情人士透露，這讓納瓦洛在白宮擬議貿易政策時可扮演更正式的角色。

值得注意的是，美國目前正準備就多項引人關注的貿易問題作出決策。包括將在4月底前決定是否以國家安全之由對進口鋼鐵和鋁課徵重稅與實施配額制度，川普政府也正在就智慧財產權問題對大陸展開301調查。報告的結論很可能會導致川普對大陸採取更多的貿易報復措施。

(中國時報)