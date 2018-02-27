刪除任期限制 防習提前跛腳

2018年02月27日 01:09 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

中共提議修憲取消國家主席任期限制，多維新聞引述一名北京政治學者透露，中央在1月底就已經給出過文件，顯示十九屆二中全會時就已定案。分析人士說，傳統上，大陸領導人在進入第二任期下半段時，權力將會減弱，成為「跛腳」主席，取消任期，有助推動政策。

習近平正在改變的，是1990年代逐漸形成的對國家領導人的2屆任期的限制。當時，中共曾尋求建立一種將權力移交給新一代的更可預測的制度。

這名權威政治學者指出，中共最高層的過渡方式，以及代際的交替是從先例、慣例、成例一步步發展和鞏固起來的。之所以要修改任期制，打破自鄧小平以來形成的成例，最大理由是當前可能的「候選人」還不具備成為接班人的條件。換言之，習近平至少還得再做一屆，以便為後來者爭取提供培養和準備時間。

中共向來不打無準備之仗且善於長遠布局，為何會在習近平任期內出現接班人真空？對此，北京學者表示，從中共十八大開始，習近平大動作不斷，被斬落的貪腐官員不計其數，包括一些政治排名靠前且比較年輕，被外界普遍猜測可能成為接班人的政治官員接連落馬。這樣的大變局，導致習近平的接班人出現真空。

不只是為尋覓接班人爭取時間，取消任期制，也有助推動政策。《紐約時報》引述分析人士說，如果習近平把2屆任期的限制保留下來，他的權力在1、2年後就會開始減弱，因為那時他實際會成為「跛腳」主席。分析人士說，傳統上，大陸領導人在進入他們第2個任期的下半段時，權力將會減弱。

「一旦人們知道他將擔任這個職務的時間究竟有多久，就會增強他的權力，讓所有的人有了跟著他走的動機。」香港嶺南大學國際關係教授張寶輝說：「任何對手都將認為他是上帝。」

(中國時報)