三中全會開幕 確立未來發展戰略

大陸修憲程序

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中國時報
／綜合報導

不同往屆都在下半年舉行，中共十九屆三中全會昨在北京開幕。大陸國家行政學院教授竹立家表示，歷屆三中全會一般會發布重大的公共政策或戰略方針，今年兩會已確定要修改憲法，三中全會放在兩會之前召開，將會是一次未來5年或更長時間內確立發展戰略的會議。

大陸自3月3日起將進入「全國兩會時間」，中新社報導，此次全國兩會上，新一屆全國人大代表和全國政協委員將首次亮相，其中過半都是「新面孔」。此外，還將選出政壇「新陣容」、推進機構「新改革」、設定發展「新目標」、完成憲法「新修訂」及反腐「新機構」的組建。

多維新聞指出，不同往屆都在下半年舉行，此次三中全會的排程「非常特別」，大幅提前至全國兩會前，在2月26日至28日召開。審議的重要議題包括「黨和國家機構設置和職能配置」的問題。由於國家機構的改革必須經過全國人大會議審議批准。這意味著，在這次全國兩會上，這也將成為重要議程和焦點。

中國人民大學國家發展研究院國家治理研究中心副主任祁凡驊則表示，三中全會在改革開放後的中共歷史上一直扮演很重要角色，一般是重大改革方案推出的會議。特別是在進入新時代之後，國家治理層面、體制層面的變革預計會有比較大的變化。

竹立家也認為在三中全會上「機構調整是肯定的」，「三中全會上的重要議題，包括如何在新時代條件下推動機構改革，讓機構與經濟社會發展的需求相適應。國家監察委的成立就是重大機構設置。

(中國時報)

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