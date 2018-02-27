兩岸統一 習長期執政選項

中共中央委員會修憲建議刪除國家主席任期限制，為大陸國家主席習近平長期執政創造條件。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

中共推動修憲，刪除國家主席2任制規定，新加坡學者分析，如果大陸國家主席習近平長期執政，兩岸統一勢必成為長期執政的重要選項之一，短期內雖不會有太大變化，但大原則方向不會有鬆動空間。

中共中央委員會日前建議，刪除《中華人民共和國憲法》中，有關大陸國家主席和副主席連任不得超過兩屆的表述。

中央社昨引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江的話指出，這的確是為了大陸國家主席習近平長期執政鋪路，而有意做出的憲法改變。

李明江指出，這項修改或有許多深層原因，很多人認為是為適應大陸當前政治、經濟情況需要，需有強勢領導人推進改革開放或重新整理政治秩序，但其中最現實的考量，就是要讓習近平能更長期執政。

就兩岸關係層面，李明江認為，必須要從習近平個人性格、行事風格及抱負等角度切入，才能正確理解習長期執政對兩岸關係的影響。

李明江分析，「兩岸統一」是習近平追求的目標，希望在任內，或能持續發揮政治影響力的期間內，追求「兩岸統一」的結果，這點是非常清楚的。

因此，李明江指出，「兩岸統一」勢必成為習近平長期執政很重要的選項，短期內雖不會有太大變化或小幅微調，大原則方向並不會有鬆動空間。北京可能在中長期提出有利創造統一條件，但這些仍待今後兩岸關係發展而定。

(中國時報)

三中全會開幕 確立未來發展戰略

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。