兩岸統一 習長期執政選項

2018年02月27日 01:09 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

中共推動修憲，刪除國家主席2任制規定，新加坡學者分析，如果大陸國家主席習近平長期執政，兩岸統一勢必成為長期執政的重要選項之一，短期內雖不會有太大變化，但大原則方向不會有鬆動空間。

中共中央委員會日前建議，刪除《中華人民共和國憲法》中，有關大陸國家主席和副主席連任不得超過兩屆的表述。

中央社昨引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江的話指出，這的確是為了大陸國家主席習近平長期執政鋪路，而有意做出的憲法改變。

李明江指出，這項修改或有許多深層原因，很多人認為是為適應大陸當前政治、經濟情況需要，需有強勢領導人推進改革開放或重新整理政治秩序，但其中最現實的考量，就是要讓習近平能更長期執政。

就兩岸關係層面，李明江認為，必須要從習近平個人性格、行事風格及抱負等角度切入，才能正確理解習長期執政對兩岸關係的影響。

李明江分析，「兩岸統一」是習近平追求的目標，希望在任內，或能持續發揮政治影響力的期間內，追求「兩岸統一」的結果，這點是非常清楚的。

因此，李明江指出，「兩岸統一」勢必成為習近平長期執政很重要的選項，短期內雖不會有太大變化或小幅微調，大原則方向並不會有鬆動空間。北京可能在中長期提出有利創造統一條件，但這些仍待今後兩岸關係發展而定。

(中國時報)