陽明山4死車禍 超重人為釀災

2018年02月27日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

發生事故的水泥壓送車手煞車已拆除，導致除了腳煞車外，並沒有其他煞車輔助器。（李文正翻攝）

去年7月造成4死8傷的陽明山仰德大道車禍，士林地檢署經半年追查，認定事故是水泥壓送車超重、傳動軸脫落以及拆除手煞車3大原因釀禍，26日依業務過失致死等罪起訴信詠公司負責人陳美蘭及維修技師盧志宏。檢方對於車齡40年的壓送車，竟能通過驗車，已分案展開調查，追查有無弊端。

還夫公道 駕駛妻欣慰

在事故中死亡的駕駛阮英貴，其妻得知結果後表示欣慰，她說，先生認真工作，事發後也只能接受，不然能怎麼辦。逃過一劫的水泥工江金水也無奈地說，後續賠償就看公司怎麼辦。

去年7月19日上午8點多，阮與江和助手陳心怡，從淡水駕駛混凝土泵浦車出發到陽明山永公路進行灌漿作業，行經陽明山國小前，失控撞擊22輛汽機車，造成包括阮在內共4人死亡、8人輕重傷的重大車禍。

檢察官8月1日委託鑑定人調查，發現氣壓式煞車器正常，並非煞車失靈，但傳動軸斷落，導致制動的引擎煞車沒有作用，朝機械故障偵辦，並在保養紀錄中發現2次維修，認為若能及時發現，就能避免事故。

車行老闆及修車工遭訴

檢方查出，該車是信詠工程行2005年購買的中古車，由負責人陳美蘭管理，車齡已近40年，陳卻未注意車輛買來時手煞車系統已遭移除，還讓限重15公噸的車輛，超載到20.16公噸。

前年12月7日，阮將車子交給長期配合的真銓材料行維修人員盧志宏，因車齡太老，已無新品更換，盧更換後輪的二手差速器，卻疏忽檢查安全插銷，導致傳動軸連接差速器的螺帽不斷磨損。去年4月，阮覺得車子怪怪的且不斷抖動，盧研判是傳動軸出問題，再次忽略檢查插銷，導致螺帽內的螺紋消磨殆盡，喪失固定傳動軸的功能。

盧辯稱是因撞擊力道過大，傳動軸斷裂，但檢方根據在撞擊點前700公尺的柏油路面採集到傳動軸斷落跳動撞擊地面的紋路，鑑定與傳動軸痕跡相符，認定維修有疏失。

另壓送車為應付高樓興建，不斷加大泵浦、加長管線，造成車輛超重，以致氣壓煞車系統不堪負荷，且手煞車原本能夠減緩16%衝擊力道，卻遭到拆除，因此認為負責人陳美蘭須負責。這起事故國內保險公司估計相關事件總保額逾3000萬元以上，相關賠付事宜仍在進行中。

(中國時報)