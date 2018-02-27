撞死妻與律師 狠夫一審判死刑

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中國時報
／台南報導

男子洪當興與妻子李怡慧在台南地院進行離婚官司訴訟，雙方步出法庭後，洪見李女與律師黃政雄正欲離去，竟狠心從後方開車衝撞並輾壓，造成2人死亡，洪在看守所中雖抄佛經，但法院認為他不符合自首，26日將他判處死刑。洪聆判後面無表情還押看守所。黃妻則感謝法院還公道。

45歲洪當興去年7月17日下午到台南地院與妻子進行離婚訴訟，庭中不滿李女與委任黃姓律師質疑他的訴狀陳訴與事實不符，且不滿對方主張子女監護權歸屬內容，心生怨懟，步出法庭後仍難以釋懷。

洪在法庭外開著紅色小貨車正要回家，在台南地檢署與台南地院間的車道，突見李女與黃姓律師步行離去，洪想起開庭的言詞攻防內容，怒火中燒，竟狠心狂踩油門，駕車從後方衝撞2人並輾過身體，再下車用手機報案。

2人送醫後分別不治，洪在法庭外駕車撞死2人，挑戰司法機關的威信，引起律師公會撻伐造成執業恐慌，誓言捍衛律師尊嚴。檢方依殺人罪起訴，並求處死刑。

洪男到案時承認撞人事實，但辯稱是過失所致，但台南地院合議庭認為，洪雖打電話報案，電話中卻未說明自己涉案，直到法警告知現場警員，他才承認犯案，因此不符自首要件。

儘管洪數月來在看守所內抄寫心經、地藏經，他的父親、孩子也曾前往探視，但合議庭審酌全案符合故意殺人罪，判決洪男死刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

黃妻委任律師許雅芬第一時間將判決結果通知黃妻，黃妻透過許雅芬轉述，「先生是非常熱愛工作的人，竟在法院外遭受傷害，希望人命可喚起律師職業安全的重視，感謝法院還先生公道」。

洪男的委任律師則表示，將再與當事人討論要不要上訴。

(中國時報)

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