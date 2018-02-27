疫情蔓延 龍發堂遭強制清空

高雄市衛生局26日執行龍發堂全面淨空行動，龍發堂生活大樓強制清空後，生活大樓大門也張貼防疫公告及封條。（呂素麗翻攝）

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中國時報
／高雄報導

「我嘸麥走、師父救我。」龍發堂生活大樓迄今仍有45人拒絕離堂，高市衛生局認定疫情蔓延，26日會同優勢警力破門進入，強制抬走31人就醫，許多人因遭強行拉扯，驚嚇發出哀號，也有人跪地痛哭，現場一陣混亂；歷經2個多小時折衝，生活大樓堂眾才終於全部移出安置。

龍發堂歷經2波阿米巴痢疾疫情，已有32例確診，本月5日第3度複檢再篩出3人為陽性，為不讓疫情擴大，上午9時許，衛生局人員與警方出動共140人，戴口罩、穿防護衣執行強制驅離，但堂方鎖住大門，警消以壓力剪強行破門進入。

守在大門的住持釋心善與師父們高喊「這是我們的家園」、「衛生局違法」，仍當場被扛走，隨後，衛生局率大批警力進入生活大樓，部分堂眾願意自行收拾衣物，隨防疫人員移置，堅決不走的人遭強制直接打包抬上車。

「師父、師父」在堂內靠修行穩定病情的蘇姓女子，被警員連拖帶拉，驚嚇地不斷呼救，患有輕度智能障礙的包姓男子，一臉驚恐，抗拒不肯上車，口中重複念著「我嘸麥走」，現場夾雜哀號聲和求救聲。衛生局人員勸說：「這裡之前發生疫情，你知道嗎？」堂眾反答說：「不是都被你們帶光光了。」

最後，因有5人未在場，另8人強烈抗拒就醫，由堂方安置於堂內廂房，剩餘的人由衛生局協助代安置，分4輛巴士載往民生、聯合及凱旋醫院，歷時2小時才清空生活大樓。大樓清空後，衛生局立即進行環境消毒作業，並貼上封條及上鎖，避免有人暴露於高風險的場域。

(中國時報)

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