限重太嚴 水泥車包圍監理站

2018年02月27日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

仰德大道混凝土泵浦車重大車禍後，公路總局召回全台1400多輛的混凝土泵浦車全面檢驗，但至今驗車合格率不到1成，桃園逾30位司機26日集體驗車，試圖「包圍」桃園監理站，他們強調規定不切實際，加上設備一定超重，要求監理所應以「特種車」審驗。

桃園監理站強調，公路總局1月發布配套措施，給予車主原核定總重加2成再加200公斤的寬限值，若超重則拆除設備，分開檢驗車體和裝備，除都會拍照存檔列管，並有2年落日條款的寬限期，逐步淘汰危險超重的老舊車輛。

桃園市混凝土商業工會代理會長陳進福說，混凝土泵浦車依車體大小有15至26噸不同規格，以小型車15公噸為例，因應工程需求，須加裝吊臂、高壓鋼管和連接用軟管等機械設備，沒有設備根本不能施工，但加上去平均每台車都超過17噸，根本不符合15噸規定，至今通過檢驗的車子不到1成，就知道法規不切實際。

他強調，仰德大道車禍是人為疏失釀禍，卻「禍延所有車主」，因此串連全台除在各縣市成立工會，也在2月28日驗車最後期限前到監理站抗議。

「只許州官放火，不許百姓點燈！」余姓司機怒斥政府容許消防車和水車有特殊規格，但他們因為施工安全所需要大噸數、短軸具卻被打壓，直言法令是70年代制定，如今每棟房子都比高、比大，灌漿車輛當然要與時俱進，「不然就是拿我們的命在開玩笑！」表示法規愈來愈嚴，工程只會退步。

劉姓司機坦言過去在私人驗車廠「相對寬鬆」，如今卻都要進監理站，已2度不符合規定多次重跑，還因原照過期被開罰1200元，強調大家都願意配合檢驗合格，但不能不切實際，要求政府拿出配套。

(中國時報)