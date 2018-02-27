南投燈會 LED光舟浪漫滿點

埔里鎮水上燈區，水陸光影照映，打造浪漫花燈景觀，璀璨奪目！（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣擴大舉辦「南投燈會」，縣府絞盡腦汁，結合各界發揮創意，還請來陝西腰鼓、重慶銅梁火龍助陣，讓遊客「從早high到晚」！今年首創特色包括「汪星人」、埔里鎮水上燈會、水舞表演及SUP立式划槳體驗，成為創意滿點的視覺饗宴。

因為農曆生肖屬狗年，縣府籌畫燈會時，以美國《101忠狗》電影為發想，策畫「汪星人」專區，縣府準備220隻「忠狗」模型讓國中、小學生自由彩繪，創作出具有法老王、原住民、綜合國旗、中國傳統、青花瓷等多元風格的小狗，讓遊客驚豔，爭相與汪星人合照。

林明溱直呼好玩

第2項特色是首創在埔里鎮設燈會，並且打造水上燈會「紛飛光影」燈區，經由燈光投射，創造浪漫花燈景觀；「蝴蝶水谷」燈區將蝴蝶主題花燈吊掛水面，如同蝴蝶在水上飛舞；還有「光之瀑泉」則是利用大排防波堤牆面，製造瀑布效果，美不勝收。

水舞表演是南投燈會的第3項特色，水舞秀每天晚間6時15分起，每半小時演出5分鐘的彩燈水舞劇場。採用全彩高亮度LED燈、鐳射動畫及音樂，配合主題音樂、焰火燈光、投影等特效，令人震撼！

南投的藝術工藝、物產、山水景色、原住民文化在水幕上映；縣長林明溱特別推薦、走上新啟用的「浪漫情人橋」；串聯沙雕園區和主燈區，白天可以看花海、晚上欣賞水舞、花燈，也是拍照取景最佳亮點。

晝看花海 夜賞水舞

今年還首度在貓羅溪水舞區，試辦SUP立式划槳體驗活動！林明溱還親自下水體驗，直呼好玩！水舞區水域更將浪板結合繽紛色彩的LED燈，成為浪漫的水上光舟，彷彿電影場景，成為貓羅溪的吸睛焦點。

另外，配合燈會期間，沙雕園區夜間開放，沙雕作品透過燈光投射，呈現另一種唯美風情。

(中國時報)

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