百年香爐遭竊 6年後跨海找回

配天宮常務董事方略抱起香爐，直指其底部破洞修補痕跡，只有神房工作人員才知道。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導
朴子配天宮鎮殿香爐，其特有的「藻仔花」雕刻難以仿製，也無法磨滅。

嘉義縣定古蹟朴子配天宮，鎮殿媽祖神龕前，有百年歷史的香爐遭竊近6年，疑在大陸北京文物市場被尋獲。日前縣議員黃嫈珺透過友人牽線，跨海取得該香爐；廟方人員指出爐身雖有多處磨損，但有不少特徵吻合，尤其香爐底部有修補痕跡罕為人知，初步研判應為失蹤香爐，將會擇日迎回。

配天宮鎮殿香爐在2012年被偷，廟方3天後報案處理卻苦無下文。前省諮議員黃文峯去年在臉書上重金懸賞百萬元，希望協助廟方尋回。

約1個月前，黃文峯女兒、縣議員黃嫈珺2度接獲友人電話，說有1名在大陸從事古文物買賣的台商得知配天宮香爐失蹤，和他所購得的古香爐特徵極相似，認為有可能是遺失文物。起初黃不以為意，農曆年後，友人再次提起此事，黃便請對方先把香爐送回台灣，交由廟方人員與專家學者鑑定。

黃嫈珺取回香爐後，仔細與以前照片比對，爐身字樣雖有多處已被磨滅上漆，難以辨識，卻仍有諸多特徵相吻合，包括底座裂痕、裂痕右上方受損痕跡，與左提耳上刻有「辛酉年置」等。昨日上午黃邀集配天宮常務董事方略等人到場檢視，他低身探頭一看香爐底部，便立刻興奮表示「就是這個爐，假不了」。

因為香爐底下曾經有破洞修補痕跡，只有神房工作人員才清楚，沒想到這個罕為人知的祕密，而今成了驗明香爐正身的重要關鍵。

配天宮董事長黃清田表示，自己尚未親眼看到該座香爐，但是目前所有證據都顯示，此爐為配天宮鎮殿香爐，將擇黃道吉日迎回。

黃嫈珺指出，該名台商未提及賞金，僅要求若真是配天宮香爐，希望能隆重風光由獅隊迎回廟宇，歸回原位坐鎮接受信眾膜拜，若不是配天宮失物，則要取回香爐。

(中國時報)

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