北港燈區 懷舊復古風

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中國時報
／雲林報導

燈會原鄉雲林縣北港鎮為傳承花燈文化，3月1日起將舉辦為期11天的北港燈會，26日舉辦試燈儀式，「巷弄燈區」、「水道頭燈區」、「觀光大橋燈區」3大燈區各有特色，吸引民眾先睹為快。

北港朝天宮媽祖廟1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，迄今超過50年，帶動了燈會熱潮，可說是台灣花燈的原鄉，當時的電動花燈獨步全台，元宵到北港看花燈，是老一輩人難忘的回憶。

今年北港燈會以歷史、宗教、生態、物產4大主題為主軸，規畫「巷弄燈區」、「觀光大橋燈區」、「水道頭燈區」3大燈區，呈現北港在地工藝特色與文化歷史底蘊，昨由縣長李進勇、北港鎮長張勝智等人共同主持試燈儀式。

李進勇表示，今年北港老街巷弄燈區走懷舊復古風，結合多名在地文化資產傳統工藝保存者的作品，呈現過往北港大戲院、古早味百貨行、理髮廳等情境，帶領民眾穿越時空回到50、60年代。

觀光大橋燈區橋上以電音三太子為主題，橋下有大型花燈「福旺臨門」、「豐慶牛墟」。水道頭燈區則結合10角水塔歷史建物，搭配哈密瓜燈廊走道，創造出美麗浪漫的燈光視覺享受。

縣府文化處指出，今年北港燈會主視覺，是由北港知名書法家鄭文雄揮毫，為燈會注入北港文化靈魂；主燈「福旺臨門」以金狗為意象，結合水林鄉黃金蝙蝠，象徵新的一年五福臨門、吉祥富貴。

(中國時報)

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