直轄市議員 將提名198人

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中國時報
／台北報導

民進黨中央黨部26日公告，直轄市議員總計將提名198名，初選領表登記時間訂在3月5日到9日。由於六都競逐激烈，選對會召集人林錫耀重申，所有參選人及其助選團隊都不得違反規定，如有具體違規事證，黨中央會立即處理，「千萬不可心存僥倖」。

今年年底的地方選舉民進黨參選者爆表，基層也一再要求擴大提名，民進黨中央昨天正式公告直轄市議員黨內初選種類、名額及資格，其中台北市議員預計將提名27人，新北市34人，桃園市30人，台中市35人，台南市35人，高雄市37人，總計198人。

直轄市議員黨內提名預計3月19日至5月15日進行民調以決定提名人選，必要時得展延1周。

由於黨內候選人相互攻詰、放話及發黑函情況嚴重，蔡英文總統日前已要求黨中央必須制止這類黨內同志相互攻擊行為。

林錫耀昨天強調，所有黨內初選參選人及其助選團隊，都必須遵循黨內初選的相關規範，不得違反規定，以免影響權益，如有具體違規事證，黨中央都會立即處理，千萬不可心存僥倖。

民進黨下周將先啟動地方首長初選民調，選對會召集人林錫耀也呼籲民眾在接到民調電話時，不管是回答戶籍、年齡或支持對象，都應「據實以告」，切勿受到不實文宣誤導而謊報。

(中國時報)

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