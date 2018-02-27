台船拚明年轉虧為盈

潛舉式重載船命名為「GPO AMETHYST輪」。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

台船去年大虧58億，公司正辦理減資再增資，調整財務體質。董事長鄭文隆26日直言，今年雖不會立即停止虧損，卻是台船成立40年來，最關鍵的轉型時機，除調降商船接單量外，還正式跨足國艦國造、離岸風電新事業，目標明年轉虧為盈。

今年元月起，台船董座、總座帶頭減薪2成、1級主管減1成，盼重振士氣。鄭文隆提及，國際商船景氣持續低迷，航運指數BDI去年好不容易回升到1800，上個月又跌回1000，商船部分得繼續忍受景氣寒冬，「今年台船不會有盈餘，但有信心虧損會降」，且持續開闢新事業。

他指出，台船現在走增資階段，國發基金部分，行政院原則上批示同意，並按國發基金進場程序審查，一旦通過，便能完成私募程序，改善台船財務結構。

台船總經理曾國正提到，潛艦部分拿下4年設計標，3月將完成初步設計，接著進行第3階段合約設計，預計明年政府將啟動潛艦建造招標。

至於離岸風電，曾國正說，台船已與CIP（丹麥哥本哈根建設基金）、海龍開發商簽訂合作意向書，政府將於3、4月遴選開發商，待風場開發商結果公告，台船就啟動，配合已組成M-team完成海上運輸安裝等工程。

另外，台船受託建造潛舉式重載船，昨舉行命名典禮，船東是新加波商格陵蘭石油集團子公司GPO Grace Limited，共下訂4艘、每艘1億美金的潛舉式重載船。同款船大有來頭，曾救援在葉門亞丁灣受創的美國軍艦而躍上國際媒體，受封台灣之光。

鄭文隆指出，這艘潛舉式重載船命名為「GPO AMETHYST輪」，第一艘去年6月28日交船營運，因性能優異，為船東帶來豐碩營收。據悉，船東1次運貨收益約300萬美金，回收相當快。

(中國時報)

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