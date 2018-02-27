影視音學校 免學測進藝大

2018年02月27日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市府前年首創「台北市影視音實驗教育機構」（TMS），培育高中階段影視音專業人才，該校26日與台藝大、北藝大及南藝大簽署合作備忘錄，提供師資、課程和升學管道交流，未來學生可能不必考學測，直接憑作品進入藝術大學；台北市長柯文哲昨到場參觀學生創作，直呼「太厲害了」，完全不像16歲學生的作品。

特殊選才 管道更多元

TMS以公館寶藏巖為辦學據點，標榜專業實務訓練，今年將招收第3屆，昨在柯文哲的見證下，與3所藝術大學簽署備忘錄。TMS辦學部主任陳怡光說，未來與3校會有課程交流，下學期就會有課在台藝大攝影棚上課，另外還有師資交流，希望3所藝大畢業老師可以進入實驗教學領域。

不少家長關心實驗學校學生升學管道，陳怡光表示，TMS學生畢業後進入業界，若想繼續深造，未來可進入3所藝大就讀，他們已在跟教育部討論，讓「特殊選才」入選管道開放藝術大學參與，這樣實驗教育學生就能不必考學測，直接憑作品和在校表現進去就讀，讓大學入學管道更多元。

柯強調，實驗教育占所有學生人數3％到5％，多數還是走常規教育，但不能讓所有學生都接受同套教育，有些人喜歡影視音，硬丟他們到普通高中學不喜歡的東西，馬上變問題學生，但若做自己喜歡的事，就算不管他，學生也會不眠不休一直做。

實驗教育 歡迎對的人

至於先前傳出首屆學生出走3分之1，TMS校長小野強調，第2屆已穩定很多，校方有調整錄取方式，除了著重學生才藝，第2屆更加入職涯性向測驗，第3屆會再增加家長晤談，希望讓學生及家長更了解實驗教育性質，讓來的學生都能是「對的人」。

(中國時報)