元宵提燈 勿用來路不明電池

2018年02月27日 04:10 中國時報 李佳玲 、 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

元宵節各式應景造型燈籠不可或缺，更是小朋友們的最愛，但苗栗縣環保局發現，坊間有不肖業者使用來路不明電池，不僅增加產品風險，更造成回收困難，有汙染環境之虞。儘管燈籠查察非環保局主管，但民眾購買時要注意有無張貼「商品檢驗標識」，以保障孩子使用安全。

8點把關保障安全

經濟部標準檢驗局有提供民眾選購燈籠的8大要點，包裝上除了要有「商品檢驗標識」外，也要詳細閱讀包裝外的中文標示、適用年齡、注意事項、主要成分或材質、警語及使用方法等標示內容。另外也不得將非適用年齡的燈籠給幼童玩耍，注意燈籠有無銳邊會劃傷小朋友，也要檢查小物件是否易鬆脫，以免兒童誤吞。

避免銳邊劃傷小孩

苗栗縣環保局指出，市售的電池燈籠越來越多，在選購電池燈籠時要注意是否標示回收標誌及「廢電池請回收」的字樣，且要選擇合格認證的電池或是到3C連鎖通路店選購大廠牌電池，切勿自行上網購買來路不明的電池，縣環保局也會派員前往五金量販店或是3C專賣店稽查為民眾把關。

無人機空拍盯汙染

此外，苗栗縣環保局26日也啟動無人機，空拍銅鑼鄉九湖村的大面積開發案，有效掌握長條狀及大面積營建工地汙染防制設置情形。無人機升空巡弋進行細部空拍，初步發現工地裸露面積過大，且抑制揚塵設施不足等缺失，將彙整資料通知包商限期改善，再未改善則依法裁罰。

代理局長陳華盛表示，縣府推動幸福領航計畫，藉由無人機空中攝影從高空角度看見不一樣的苗栗面貌，同時輔助稽查量能與品質。他說，早在2015年起即實施無人機輔助營建工程汙染管制作業，已有相當基礎。

(中國時報)