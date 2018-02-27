招商夯 中捷綠線不再三條線

2018年02月27日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中捷運綠線將在2018年底試運轉、2020年底全線通車，交通局長王義川表示，26日正式公告啟動首批北屯G5、南屯G11站招商，兩站未來開發總銷金額初估上看50億元；市長林佳龍強調，以前捷運綠線是「臉上三條線」大家不看好，現在爭取前瞻計畫的捷線藍線四通八達，帶動捷運經濟，台中捷運進入新階段。

林佳龍宣布捷運綠線北屯G5、南屯G11站正式公告招標，總銷售金額為50億元，特別是捷運綠線今年開始試運轉，預計兩年後全線通車，很多有興趣的投資者紛紛詢問交通局，顯示相當看好投資效益。

2020年底全線通車

「過去台中捷運規畫只有綠線一條線，不被外界看好。」林佳龍說，捷運藍線獲前瞻基礎建設預算支持，綠線與藍線十字交叉，未來並將串連大台中山線、海線鐵路，並至高鐵站，形成路網，投資者對於捷運綠線場站開發反應熱烈。

王義川表示，捷運綠線土地開發招商首部曲推出北屯G5、南屯G11站，這兩站土地都是市府所有基地，開發內容不受私地主需求影響，可依照市場機制充分發揮，將打造出最具市場價值的開發成果。

藍線帶動捷運經濟

G5站位於北屯區東山路與文心路所連貫的東西向軸線帶上，面積591坪，是捷運綠線進出大坑、新社地區的重要門戶，預計可興建地上23層、地下5層開發大樓，未來總銷金額預估可達22億元。

王義川指出，G11站位於南屯區五權西路與文心路交叉口，面積771坪，座落國立台灣美術館與國道1號南屯交流道連接的交通軸線上，總銷金額上看31億元，預期將有大型建商、金控、百貨業者等積極搶標。

(中國時報)