翁章梁 張明達 備妥告急牌

2018年02月27日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

民進黨嘉義縣長初選參選人張明達近期除公開活動外，選舉步調多以按戶拜訪為重點。（呂妍庭翻攝）

民進黨嘉義縣長初選原本兩陣營針鋒相對，近來選舉氣氛急轉直下，顯得「頭燒燒，尾冷冷」，對比翁章梁鐵馬車隊掃遍18鄉鎮，持續拉抬知名度和聲勢，張明達陣營採取鴨子划水戰略，著重在挨家挨戶拜訪，雖兩方都稱民調持續領先，但誰也不敢大意，預料最後兩陣營都會喊出選情告急，讓支持者回歸。

翁鐵馬掃票 張挨戶拜票

翁章梁陣營在立委陳明文操盤主導下，選舉策略明快準確，近期翁章梁除開始上電視節目接受專訪、推出競選影片，現又透過鐵馬車隊掃遍各鄉鎮，搭配按戶拜訪行程，力求行銷宣傳做到滴水不漏，而翁章梁陣營發言人林緗亭也說翁章梁選情樂觀，民調有擴大領先趨勢，為拉大和對手差距，至少拉到10％以上，「讓對方輸到沒話說」，絕對會衝刺到最後一刻。

初選溫度降 尾盤要催票

眼看對手鐵馬行掀起星火，張明達陣營發言人黃嫈珺卻指依嘉縣的選民特性，挨家挨戶拜訪，直接教民眾如何回答民調電話才最實際，所以最近除大型氣墊幸福列車外，選戰主軸都放在按戶拜票，透露兩周前的民調，張明達還小贏對手，因在誤差範圍內，雖微幅領先，團隊僅供參考，會持續加油催票，尾聲再搭配宣傳影片，喚起選民的認同感。

縣長初選溫度下降，據地方人士觀察，除和兩陣營的積極度有關，非投票行為的民調選舉，要讓普羅大眾有感相對困難，加上總統蔡英文之前曾約束黨內同志不要互相攻擊，雙方陣營戰力明顯收斂許多，只是隨民調日期步步逼近，兩陣營最後勢必會大力催票，不排除有喊告急可能性。

(中國時報)