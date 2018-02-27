六堆尖炮城 客家日再抗外侮

2018年02月27日 04:10 中國時報 林和生 、 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

元宵將近，屬於客庄12大節慶之一的「六堆祈福尖炮城」活動，今年首次結合全國客家日共同辦理，預計3月2日自發源地萬巒鄉五溝水展開，現場還有適合親子體驗的沙包尖炮城，盼讓男女老幼彷彿穿越時空，體驗當年軍隊抵抗外侮盛況，一同感受客家團結的硬頸精神。

屏東縣長潘孟安指出，尖炮城是早期客家先民開墾時期，在庄頭作高台受攻擊時互相通知，後來轉變為元宵時用來加強團練捍衛家園，並向伯公祈求平安娛樂的賽事，百餘年來在萬巒鄉五溝水地區年年舉辦，未曾中斷。

盤花做福 再現傳統

為讓參與民眾更瞭解客家文化，主辦單位還舉辦創意盤花競賽，屏縣府客務處長陳麗萍表示，過去客家聚落常栽種黃梔子、玉蘭花及仙丹花等花卉，清晨客家婦女便會隨手摘取鮮花布置在小圓盤內成為「盤花」，用來敬神祭祖。

拜新丁 求伯公庇佑

另於屏東六堆客家地區，在春節後到元宵節前，一直有輪流「做福」的傳統，但現僅存佳冬六根庄最遵循古禮，年年沿用三山國王廟留下的福杉搭設「福廠」行拜添丁儀式，截至今年已有140年歷史，26日已有不少居民抱男童前來祭拜求福。

屏東縣茄冬文史協會指出，六堆客家有做福傳統，而有些客庄會連「拜新丁」一起辦，即年初求神保佑該年平安豐收同時，也一同祈求伯公庇佑男丁健康長大，當中佳冬各庄頭為交流增進友誼等考量，特地錯開日期輪流舉辦，該習俗流傳至今已百逾年。

六根庄生男嬰的家庭，下午拿著新丁粄及各式祭品前來福廠祭拜，連已搬到外地住的也不例外，像極了「團圓宴」，場面熱鬧又溫馨。

(中國時報)