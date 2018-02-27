偶戲扎根 利澤藝術村好繽紛

2018年02月27日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

「無獨有偶工作室劇團」建構的利澤國際偶戲藝術村，坐落在宜蘭縣五結鄉舊農會大樓與老穀倉中，26日偶戲藝術村正式開幕，將推出偶戲特展、故事偶劇場以及工作坊課程與體驗活動，劇團期盼，偶戲藝術村能活絡在地社區、激發人文藝術能量。

利澤國際偶戲藝術村今年1月1日試營運，期間舉辦「利澤好厝邊」系列活動、立體故事屋「年獸來了」等藝文展演，讓利澤老街多了文化藝術氣息，也為老社區增色不少。

偶戲藝術村藝術總監鄭嘉音表示，劇團搬來宜蘭已經5年，從3棟老穀倉開始，花了一整年整建舊農會大樓成為「藝享基地」，過程中歷經颱風、穀倉漏水等問題，還為了藝享基地背負貸款，這一切都是來自對「偶」的熱情。

鄭嘉音說，劇團成立以來勇於挑戰，包括挑戰外國的文學作品、本土當代作家作品，以及與傳統戲曲結合，並且把偶戲帶入教育，有藝術村這塊基地後，現在劇團著力在與大眾結合、國際交流，「最遠大的目標就是讓台灣更美好！」

偶戲藝術村每周五、六、日、一上午10時至下午5時開館，地點在五結鄉利澤東路37號，全票100元，優惠票50元，五結鄉利澤、成興、季新村民可享免費的村民票，詳細資訊參考利澤國際偶戲藝術村Facebook粉絲頁。

(中國時報)