客家嘉年華 新埔花燈就柿旺非常義大利

「2018新埔花燈慶元宵暨迎天穿」系列活動3月2、3日舉行，邀請民眾到新竹縣玩透透。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

「2018新埔花燈慶元宵暨迎天穿」系列活動3月2、3日舉行，結合元宵晚會、踩街、好客粄條節、輕旅行、天穿日祈福等活動，邀請民眾到新埔「白天賞花海、晚上吃粄條、看大戲、鬧花燈」。26日在新埔鎮公所新大樓展出狗年花燈與兩座圓形彩色花燈，宣示活動熱鬧開鑼。

今年新竹縣花燈迎天穿最大的特色，就是首度邀請來自義大利的藝術家Stefano朱米傑與朱耀紅兩夫妻，結合新埔的農特產柿子與狗年旺旺來的意象，創作異國風的狗年「就柿旺」花燈。

義大利經貿文化推廣辦事處代表Donato Scioscioli蕭國君表示，這次義大利藝術家可以受邀來台，並到新竹縣設計花燈，感到非常榮幸，希望藉由雙方共同參與設計，讓具有傳統文化的活動更有意義。

義大利設計師Stefano朱米傑透過太太朱耀紅表示，狗是人類最好的朋友，這次可以和老婆一起設計，希望卡通造型、活潑色彩的花燈，可以帶給大家歡樂。

2018花燈迎天穿活動預計有40隊踩街隊伍共襄盛舉，嘉年華式的客家天穿日，將結合好客粄條節行銷在地美食，精彩的節目與花燈將點亮新埔鎮。新埔鎮長林保祿表示，所謂「北天燈、南蜂炮，會移動的花燈在新埔」，希望新埔花燈成為全國天穿日最具特色燈會。

今年的花燈活動，除了有義大利藝術家創作的狗年主題設計360度旋轉的「就柿旺大燈」，還有「旺旺來大燈」、「柿染的交織大燈」、「花現新竹茶花大燈」與「女媧大燈」5大主題大燈將輪番閃亮登場，縣長邱鏡淳邀請全台民眾來新竹作客玩透透。

(中國時報)

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