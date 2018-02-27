信義鄉千人上街頭 爭居住權

近千名信義鄉非原住民籍鄉民，26日群聚鄉公所，請政府正視原住民鄉之非原住民的生存權。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

信義鄉約有4成、6500人非屬原住民籍，他們無權擁有原住民保留地，只能靠承租落戶生根。近來中央對原保地政策解釋從嚴，逾百戶被要求依土地規定用途「改善」建物才准續租；此舉意同拆屋還地引發恐慌，26日近千人拉紅布條上街頭，要求族群平等並爭生存權。

信義鄉非原住民以漢族為主，共租用原保地之林業、農牧用地，以及少量建地計2214筆、950公頃。承租者多在《山地保留地開發管理辦法》頒行前落籍並興建家屋，因此，信義鄉非原住民們在二二八和平紀念日前夕，使用紅布條，理性表達心中的惶恐、憤怒。

信義鄉代會主席邱瑞榮、鄉代林麗英強調，信義鄉平地人與原住民，向來感情好得很，誰都不願讓此事演變為族群對立；因涉全台原住民鄉非原住民生存權，被迫先出來點燃抗爭火苗，號召各鄉全面跟進。

26日上午，邱瑞榮、前鄉代邱豐舜等「南投縣山地鄉平地住民權益促進會」核心幹部，引領近千人拉起紅布條，徒步遊行，前往鄉公所抗議。

立委許淑華強調，執政黨推動轉型正義，也該包括居住正義；縣議員陳淑惠、謝明謀、陳昭煜、蕭志全以及魚池鄉長陳錦倫也到場聲援。

他們主張族群平等及生存權，建議原保地換租回復2016年之前方式，以較寬鬆及人性的標準認定。原民局長張子孝、信義鄉長史強回應，深刻感受民眾的心聲與苦楚，但縣府及鄉公所只是奉命執行中央決策，願充分反映訴求與意見，請中央妥善解決。

(中國時報)

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