民進黨南市長初選電視政見會 6將交鋒

2018年02月27日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

因花蓮地震延期的民進黨台南市長初選電視政見發表會26日登場，立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃及前台南市副市長顏純左、前民進黨副祕書長李俊毅等6名參選人同台交鋒。在黨中央強力約制下，進入短兵相接的6人在鏡頭前均展現風度，雖有小火花卻未失控。

申論時，顏純左強調擁有12年台南縣副縣長及台南市副市長的經驗，對全市37區的建設與計畫都十分清楚，從政以來也都沒有清廉的問題，最適合無縫接軌擔任台南市長。

黃偉哲指出，將秉持賴清德公開透明、清廉執政的精神，延續台南美好的價值，並投注更多資源給台南子弟，畢竟「年輕人有希望、台南才有希望」。

李俊毅提出「6心10箭」建設及「顧百姓、拚經濟」的4大承諾，宣稱將凍漲房屋稅、補助老人健保費、普設停車場、普設公幼園。

葉宜津強調，長期在立法院交通委員會問政，將致力以公共運輸帶動觀光、廣設停車場、促進觀光休閒農業、調整輕軌捷運計畫，並推動讓人民有感的路平專案。

陳亭妃將以「科技三軸」帶動就業機會；以「五大文化觀光軸」將人潮吸引進台南；以「長照六顧大台南」結合中央與民間的長照資源；以「交通運輸七彩行」將閒置空地闢建為停車場。

王定宇認為，他思考的是如何打造宜居城市，如何處理城鄉失衡、人口均衡等問題，也希望以不打擾市民生活的方式報告政見，請認同民進黨精神的人做出正確選擇。

至於針對初選競爭激烈如何彌補選後傷口的提問，6人都強調應制止不實攻擊，但初選後也會團結。不過，李俊毅還認為，如果社會懷疑的事情是事實，民進黨應有大是大非，不能護短，應要求當事人講清楚。黃偉哲則強調經得起考驗；陳亭妃也呼籲參選人應自我要求。

結論時，王定宇強調，台南是台灣主體意識的保壘，無可取代，應該確保此一價值；陳亭妃認為，中央給台南市1000億元的前瞻預算，需要有行動力、執行力、溝通力的市長；葉宜津要以媽媽的角度來治理台南，還要推動學習羅馬拼音，並引進德國的技職教育。

李俊毅將回歸「人民第一」的執政精神，也質疑對手在擔任立委時，為市民做過什麼？黃偉哲除強調從政過程曾獲得17次最優立委外，也針對助理涉案一事抱屈說，司法還沒調查前就受到黑函攻擊。顏純左則重申，擁有全方位執政經驗，也最有賴清德的施政精神。

(中國時報)