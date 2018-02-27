育種蘭花發表 新品喊價126萬

台灣蘭花育種者協會在屏東舉辦第1屆蘭花新品種交易發表會，其中由聯合農業開發公司研發的1株大紅花種蝴蝶蘭，已有廠商喊價126萬元。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

台灣蘭花產值曾為全球第一，但近年來已被荷蘭追過，不過育種實力仍為世界之首。為了讓更多廠商看見台灣蘭花實力，台灣蘭花育種者協會在屏東舉辦第1屆蘭花新品種交易發表會，展出258株新品種蘭花，其中1株蝴蝶蘭已有廠商喊價126萬元。

台灣有蘭花王國美名，但包括荷蘭、越南等國家近年來都急起直追；台灣雖然在產值方面被瓜分，但仍保有堅強的研發新品種實力。26日在屏東永宏蘭藝坊舉辦發表會，希望打造平台，讓國內外的種苗公司、貿易商、育種者等相互交流。

這次展出蝴蝶蘭207株、嘉德麗亞蘭26株，其他蘭種25株；其中由聯合農業開發公司研發的大紅花種蝴蝶蘭，已有廠商喊價126萬元，但育種者不願割愛；現場也有大陸、日本、越南、墨西哥等國廠商，對展出新品種展現高度興趣。

台灣種植蘭花環境或技術或許不如荷蘭，但研發種苗上卻有優勢，所以必須建立長期、穩定的「品種授權」效益，行銷國際。屏東縣蘭花協會理事長鄭坤城說，蝴蝶蘭育種1代要花3年時間，要培育出有高市場價值的新品種起碼要3代，並不容易。

台灣蘭花育種者協會監事楊昌榮說，市場喜歡好種植、易開花、花期長的蘭花，不過各國對於蘭花喜好不同，像華人喜歡紅花，日本、西方國家卻偏愛白花，因此研發不能偏廢。台灣育種技術強，甚至能控制蘭花在某一天開；若能打造更多外銷平台，台灣蘭花將能創造更高產值。

(中國時報)

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