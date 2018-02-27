否極泰來 觀光團花蓮踩線

花蓮縣政府舉辦「泰國─花蓮觀光交流推介會」。（楊漢聲翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

0206花蓮地震嚴重打擊花蓮觀光業，上半年觀光損失估算逾80億，駐泰大使童振源震後首發國際觀光參訪團，帶領泰國媒體、網紅及旅行業者，飛赴花蓮參訪多處景點，盼振興觀光產業。泰國台灣會館主席張文平也代表泰國僑界捐贈300多萬善款，由花蓮縣副縣長蔡運煌代表接受。

花蓮縣政府26日舉辦「泰國─花蓮觀光交流推介會」，縣內觀光相關協會及業者均共襄盛舉，與包括駐泰國大使童振源、僑委會處長郭大文及交通部觀光局主任巫宗霖，以及近40位泰國主力觀光業者、台商、主流媒體及網紅們熱烈交流，場面盛大。

蔡運煌首先感謝泰國僑胞們的心意，更盛讚泰國代表們用實際行動、親自造訪的方式支持花蓮。蔡運煌強調，縣府首要任務是恢復民眾信心，強調花蓮受災地區只是米崙斷層的一小部分，並努力推播觀光景點美麗如昔的現況，觀光客可以安心來花蓮旅遊。

觀光處代理處長彭偉族進一步指出，為提振震後受創的觀光產業，與駐泰國台北經濟文化辦事處、交通部觀光局共同邀請泰國業者及媒體朋友前來花蓮踩線，暢遊太魯閣國家公園、林田山林業文化園區等景點，實地感受花蓮依舊美麗的山海風景。

彭偉族說，花蓮縣政府將與交通部觀光局協助兩地旅行業者對接，共商花蓮旅遊產品在泰國市場的振興大計，鼓勵泰國業者包裝花蓮旅遊產品，支持花蓮。

(中國時報)

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