藍軍3強同台祈福 高喊團結

2018年02月27日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

國民黨桃園市黨部新春祈福26日起跑，首場在中壢仁海宮，市長參選人楊麗環、陳學聖及魯明哲現身同台，一團和氣。何時能決定由誰出線角逐桃園市長？黨部主委楊敏盛說，會和黨中央爭取拉長期程到3月底再2度民調，力拚3月以前完成提名，27日會邀集市長參選人，針對先前草擬的初選辦法進行討論。

祈福活動由楊敏盛主祭，除了3位市長參選人，立委吳志揚也受邀出席，除為桃園祈福外，也展現國民黨團結氣勢。楊敏盛說，希望在各區及電視舉辦市長參選人政見說明會及辯論會，屆時再看民調決定最後人選。

楊麗環則針對黨部初選期程有意見，希望盡快在登記後就決定候選人，「越早起步，越早容易打贏與民進黨競爭的選戰。」她也強調，競爭的對手絕對不是黨內同志，而是現任市長鄭文燦。

立委陳學聖則酸民進黨政府讓衛生紙漲價，民眾生活很艱苦，而桃園市長鄭文燦也愛「亂花錢」，他現在雖然民調領先，但就如打棒球一樣，要到九局下半二出局兩好三壞的最後一擊，才知道誰會勝出。針對國民黨內民調他居領先地位，陳也說不會掉以輕心。

市議員魯明哲放棄市議員連任，改登記市長初選。他說，雖然決定的晚，參選力量來自議會推動的力量、民間的期待及行政經驗累積為基礎。坊間傳出他若市長初選未過可能選立委，他則堅決否認，表示選市長和選市議員他做出抉擇，就是代表國民黨中生代願意出來打拚。

(中國時報)