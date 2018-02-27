從糖雕改做麵包 烘焙女神德國摘金

2018年02月27日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

弘光科大糖雕名師裴志偉，超越自我轉戰藝術麵包類，在德國斯圖加特國際餐飲展暨烹飪賽中，打敗世界15國好手，奪下金牌佳績。

高超的技藝更令玩麵糰40年的評審大開眼界，她秀出國旗驕傲說，「我來自台灣，台灣很厲害！」

裴志偉曾獲世界廚藝界奧林匹克「IKA廚藝大賽」糖雕藝術類超級金牌獎，她在寒假挑戰新東西，拋開糖雕製作，參加從未接觸過的藝術麵包類，開學第一天向學生分享：「決定報名參加後，我便選擇衝！」

僅一個半月的時間準備，平均每天只睡3小時，裴志偉坦言：「真的很累，也很難撐」，她扛兩大袋不同品牌的麵粉，不斷嘗試，控制溫度、溼度、烘焙、麵粉發酵時間，歷經作品烤焦、烤裂，直到出國前一刻，都還在做最後調整。

裴志偉一口氣準備2件作品參賽，就像是跟時間賽跑，連感冒生病的權利都沒有。她創作高65公分、重8公斤，命名「蛻變」的盔甲勇士風光奪金，其中光是一小片盔甲鱗片，要花上1小時製作，面容五官至少失敗3次，才做出栩栩如生的樣貌，一位玩麵糰40年的評審，更是對其作品的細膩驚嘆不已。

裴志偉獲得「烘焙女神」美譽，奪金的她心情很激動，領獎後秀出隨身攜帶的國旗在作品前拍照，她告訴全世界，「我來自台灣，台灣很厲害！」

(中國時報)