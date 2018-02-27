文創搭信仰 今年蘭展不一樣

台南市政府文化局配合「2018臺灣國際蘭展」推出的門神明信片。（文化局提供）

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中國時報
／台南報導

2018台灣國際蘭展3月3日登場，台南市政府經發局26日介紹今年布置的蘭創館，以「綻蘭晴空．蝴蝶自來」為主題，邀請31家廠商，展示超過260項蘭花相關商品。文化局則攜手名設計師陳俊良策畫「蘭信仰－廟宇文化巡禮主題展」，首度嘗試以花藝作品搭配廟宇藝術，呈現彩繪門神題材，希望讓「蘭花之都」台南繼續成為國際花卉市場的焦點，再現台灣蘭花王國的風華。

今年蘭創館分為精品、生技、文創、互動體驗及大型景觀區等主題，26日邀請明林蕾絲、光彩繡莊、映縷門、台藝玻、阿瑪斯創意押花等5家業者搶先推薦。明林蕾絲經理王淑玲表示，一朵小小的蕾絲蘭花，雖看似簡單，但都是經過設計師開版12次才完成，相當不容易。

台藝玻則是利用窯燒及鑲嵌技法，打造立體蘭花與蝴蝶，呈現大型玻璃藝術展品，也是今年蘭創館的最大亮點之一，此外，光彩繡莊、映縷門及阿瑪斯創意押花也都帶來不少令人驚豔的產品。

文化局指出，今年策展核心為「蘭信仰」，藉由「蘭」的核心設計概念，文化局也集結地方產業與各方設計好手跨界合作，鑑於廟堂是民俗信仰的中心，更是文化藝術的寶殿，今年主題展鎖定「廟宇文化巡禮」，首次嘗試以廟宇藝術做為整體空間及裝置營造的視覺意象，推出一系列的風格文創商品，如旅行者喜愛的行動電源、門神明信片、束香鉛筆組等，藉由「信仰」做為展覽發想，邀請大家到「2018臺灣國際蘭展」造訪蘭花主題展，體驗蘭花結合廟宇藝術之美，該展也將從3月3日起至3月12日配合國際蘭展於園區蘭亭館展出。

(中國時報)

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