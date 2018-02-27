前瞻1.5億挹注 整建南寮港區

新竹市長林智堅視察南寮港區內道路沉陷問題，將進行大幅改善工程。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市南寮晉升國際級漁人碼頭指日可待，新竹市取得前瞻計畫第一期經費，斥資1.5億元改善周邊道路，並解決碼頭內側沉陷問題，方便漁民作業，同時增加人行步道及綠帶，預計年底前完工。

市長林智堅26日赴港區新港路段實勘地層沉陷狀況，隨即舉行開工儀式。他強調，打造新竹漁人碼頭是市府推動的重大計畫之一，日後搭配南寮舊港改善、旅客服務中心親子沙灘完工，將新竹漁港營造成國際級休憩觀光漁港。

產發處表示，漁港基礎設施改善工程包括修復漁港碼頭面、道路沉陷，改善道路排水避免積水，另調整「新港路」道路路幅，縮減一般車道，取消路側停車格。其中道路沉陷問題源於30餘年前地樁施作的老化，導致港區堤防下陷，需盡速改善。主要幹道方面，市府將道路調整為供漁民作業區、一般慢車道、遊客步道及綠帶的景觀道路。未來遊客將集中在漁港內停車場停車，碼頭邊則成為漁民機具車輛作業區，方便漁民作業也提升遊客安全。

產發處表示，此計畫將改善道路水溝長約3500公尺，整體改善道路及碼頭面積約達3.8公頃，新港一至四路也將刨除重鋪，預計年底前完工。

林智堅表示，繼去年南寮周邊風箏賽場完工，目前南寮舊港改善、旅客服務中心旁親子沙灘都積極趕工建設中。他說明，市府向中央爭取建設南寮經費，光是正在施作的部分就超過6億元，整體經費將超過9億元，相信不久的將來，新竹漁港將脫胎換骨，展現全新風貌。

(中國時報)

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