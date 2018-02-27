吉普闖野溪泡湯 大武警方驅離

2018年02月27日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

50餘輛吉普車共80餘人，日前未經申請許可，非法闖入被車友們稱為「吉普聖地」的太麻里溪上游野溪溫泉泡湯，台東縣大武分局配合金鋒鄉公所前往取締，當場開立勸導單，民眾自知理虧，敗興而歸。警方表示，該區為管制區，違者可處6個月以下有期徒期，民眾擅闖不僅對生態造成威脅，也有安全上的顧慮。

乍暖還寒的初春，是泡湯的好季節，台東縣大武山自然保留區內的比魯野溪溫泉及金峰鄉嘉蘭村的金峰溫泉、金峰瀑布，春節以來吸引許多民眾揪團，駕駛四驅吉普、休旅車，未經申請許可下擅自闖入溯溪、露營、泡湯。

警方表示，日前就接獲民眾檢舉，在太麻里溪上游野溪溫泉，有50餘部來自外縣市的4輪傳動吉普車，共80餘人在溪床上紮營、泡湯，正準要享受大自然的洗禮時，大武分局金峰分駐所員警日前配合金峰鄉公所人員前往取締，當場開立勸導單，一行人敗興而歸。

警方指出，該區2年前遭梅姬颱風重創，產業道路多處路基坍塌，山壁土石崩落，道路柔腸寸道，地質不穩，且常發生落石情形，金峰鄉公所為顧及遊客安全，已在通往山區的路口處設置禁止進入告示牌，並在鄉公所網站宣導，而且該處溫泉水滾燙，不適合泡湯，但是慕名而來遊客仍無視告示擅闖。

大武分局提醒民眾，金峰溫泉尚未對外開放，且該地區屬山地經常管制區，未經申請許可擅自進入者，將依據國安全法第7條第1項規定移送法辦，可處6個月以下有期徒刑、拘役或科或併科1萬5000元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法，跟自己的荷包過不去。

(中國時報)