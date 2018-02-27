盧秀燕三顧茅廬 同框江啟臣

同一時間，江啟臣(左)也在臉書發布與盧秀燕(右)的同框合照，兩人高舉雙手比出愛心手勢，並強調「秀燕將啟程」，至於是否接任競選總幹事？江啟臣表示，「這部分我們已初步討論，但細節要再進一步確認，時機成熟自然會對外公布，請大家期待。」（江啟臣服務處提供）

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中國時報
／台中報導

國民黨台中市長初選結束後，勝出的立委盧秀燕展現誠意，兩度前往豐原拜會江啟臣都撲空，25日晚間「三顧茅廬」終於碰到面，兩人喝咖啡、論市政，聊到深夜12點。對於是否接任競選總幹事？江啟臣仍未點頭答應，僅表示「時機成熟自然會對外公布」。盧秀燕26日召開記者會說，針對2018大選她與江啟臣委員身為國民黨新世代，一定會充分密切合作，江啟臣一定扮演舉足輕重及主導性角色。

盧秀燕指出，年底這場選戰是場超級大選，也有可能是藍綠陣營在2018年最重要的選戰，這場選舉中江啟臣一定會扮演舉足輕重的角色，不過相關細節、共同組織陣容等，雙方將再做進一步會商溝通後再行公布，做得好才能勝選，團結的國民黨一定會對抗分裂的民進黨。

盧秀燕強調，未來競選團隊組成將跨越世代，上至黨內先進，如具有良好市政經驗、輔選能量者；下至市議員、里長等參選者都會納入，包括前台北市長郝龍斌、前台中市長胡志強等人。

同一時間，江啟臣也在臉書發布與盧秀燕的同框合照，兩人高舉雙手比出愛心手勢，並強調「秀燕將啟程」，至於是否接任競選總幹事？江啟臣表示，「這部分我們已初步討論，但細節要再進一步確認，時機成熟自然會對外公布，請大家期待。」

江啟臣強調，他與盧秀燕交換許多意見，都同意「在以市民為主、大局為重的前提下，市長競選團隊應該跳脫傳統框架」，讓世代相互合作，以嶄新思維跟市民共同打贏這場選戰。

(中國時報)

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