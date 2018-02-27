跳蛙公車前進高餐大 學子受惠

2018年02月27日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄餐旅大學地處市區邊陲地帶，小港區大型車輛往來頻繁，添加意外發生率，校方統計上學期有71位學子傷亡。交通局特地與高餐大合作，26日於開學日宣布公車進校園，開闢紅1跳蛙公車，接駁至小港轉運站，既省時又維護通學安全。

高餐大現有5000多名學生，每學期約發放1500張機車證，校方針對上學期交通安全進行調查發現，車禍主因為車速過快，造成69人受傷，更奪走2條性命。而十大危險路段的前3名為漢民路、松和路及中山路。

為此，高餐大校長林玥秀向交通局爭取公車進校園，26日舉行啟用儀式。交通局長陳勁甫指出，紅1B原本行駛路線從高餐大至小港轉運站，需停靠22站，新開闢的紅1跳蛙公車，只停靠8站，行駛時間縮短為12分鐘，未來將視營運狀況增減班次。

高雄冬季大眾運輸免費措施，2月底將結束，不少民眾惋惜，更擔心交通支出增加。陳勁甫說，最近與高捷合作推出學生月票1400元，不限捷運起訖站，送免費搭公車。另正研議推出學生族專屬的公車月票。

交通局運輸管理科長黃信穎指出，高雄推動校園公車，行之有年。

目前有10所校園，包括樹科大、高師大、高應大、樹人醫專、實踐大學、輔英科大、正修科大、中山大學、高餐大，實際上路後運量倍增，顯示學生族有其需求。

(中國時報)